Chính sách tiếp sức đồng bào Khmer vươn lên

Từ những chính sách đúng đắn, sát thực tiễn, cùng với ý chí vươn lên của người dân, khu vực Đại Nghĩa Thắng, nơi có hơn 90% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, thuộc phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, đang dần thay da đổi thịt. Những mùa vụ no đủ, những mái nhà kiên cố và những nụ cười rạng rỡ như khẳng định cho hành trình giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây.

Giữa cái nắng gay gắt những ngày đầu tháng 4, trên những luống màu xanh mướt ở khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên nhịp lao động vẫn diễn ra cần mẫn. Tay thoăn thoắt thu hoạch những luống hành, ông Diệp Phước Nghĩa, một hộ dân tộc Khmer ở khu vực Đại Nghĩa Thắng không giấu được niềm vui khi nói về cuộc sống hiện tại. Những năm trước, nhờ được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ 30 triệu đồng rồi thêm 20 triệu đồng, gia đình ông có điều kiện mở rộng sản xuất.

Nhiều hộ Khmer được hỗ trợ nhà ở

Hiện trên hơn 4 công đất, mỗi năm, ông Nghĩa trồng 4 vụ rau màu các loại, mang lại nguồn lợi nhuận sau khi trừ chi phí hơn 50 triệu đồng. Không chỉ vậy, từ việc được hỗ trợ đối ứng 1 con bò cách đây 3 năm, đến nay, đàn bò nhà ông vẫn duy trì và phát triển lên 2 con, trong đó 1 con tiếp tục mang thai, góp phần tạo sinh kế ổn định cho gia đình. Nhờ đó, gia đình từng bước vươn lên, xây dựng được nhà cửa khang trang.

Ông Nghĩa cho biết, trước đây do thiếu vốn nên gia đình chỉ canh tác với quy mô nhỏ. Sau khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn sản xuất, ông đã mở rộng diện tích canh tác lên khoảng 4-5 công đất, đồng thời phát triển thêm chăn nuôi bò. Nhờ đó, đời sống gia đình ngày càng cải thiện rõ rệt.

Khu vực Đại Nghĩa Thắng hiện có gần 1.000 hộ dân, trong đó hơn 90% là đồng bào Khmer sinh sống. Những năm qua, từ các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến chương trình giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát… đã trở thành điểm tựa giúp người dân vươn lên.

Câu chuyện của gia đình chị Thạch Thị Hồng Nhiên không có đất sản xuất, cuộc sống phụ thuộc vào lao động thuê mướn. Chị phải làm đủ nghề để nuôi ba đứa con ăn học. Căn nhà xuống cấp nhưng nhiều năm liền không có điều kiện sửa chữa.

Nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình chị Thạch Thị Hồng Nhiên đã có được mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống. Bà Lý Sươl, mẹ của chị Nhiên, xúc động chia sẻ niềm vui khi chứng kiến con gái có nhà mới. Theo bà Lý Sươl, việc được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở đã giúp gia đình yên tâm hơn, các cháu có nơi sinh hoạt tốt hơn. Trước đây, cuộc sống rất khó khăn, căn nhà xuống cấp, dột nát nhiều chỗ, nhưng nay mọi thứ đã đổi khác khiến gia đình vô cùng phấn khởi.

Theo ông Lâm Minh Hà, Trưởng Ban Nhân dân khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên, đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất lúa, trồng màu, chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, bà con rất chí thú làm ăn, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên kinh tế ngày càng khởi sắc.

Nhờ được tiếp cận vốn sản xuất, ông Diệp Phước Nghĩa đã vươn lên

Hiện nay, phần lớn người dân trong khu vực đã chuyển sang trồng các giống lúa thơm ST, tham gia sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể, ký kết hợp đồng bao tiêu và ứng dụng chuyển đổi số vào nông nghiệp, nên luôn duy trì năng suất cao, bán được giá, đảm bảo lợi nhuận. Đối với các hộ khó khăn, nhờ được hỗ trợ nhà ở, con giống, kịp thời tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất… cùng với tinh thần chí thú làm ăn, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững. Toàn khu vực Đại Nghĩa Thắng hiện chỉ còn 15 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo, con số cho thấy những chuyển biến tích cực trong đời sống của đồng bào Khmer nơi đây.

Ông Lâm Minh Hà cho biết, tại địa phương, các hộ khó khăn được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt từ Ngân hàng Chính sách xã hội, để đầu tư sản xuất như trồng màu, chăn nuôi. Nhờ đó, đời sống của người dân đã có nhiều cải thiện rõ rệt so với trước đây.

Từ những chính sách hợp lòng dân, cùng với ý chí vươn lên không ngừng của đồng bào Khmer, khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Và những chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước tiếp tục là điểm tựa vững chắc, tiếp sức, đồng hành cùng đồng bào Khmer xây dựng cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp, văn minh.