Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm và làm việc tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Trao đổi Lý luận lần thứ 12 với Đảng Cộng sản Nhật Bản, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có nhiều hoạt động quan trọng, hướng tới tăng cường quan hệ song phương.

Trong 02 ngày 25 - 26/8, tại Tokyo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đã gặp gỡ một số lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) gồm Quyền Tổng Thư ký, Hạ Nghị sỹ Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách, Hạ Nghị sỹ Kobayashi Takayuki, Trưởng Ban Quốc tế, Hạ Nghị sỹ Kono Taro và một số Nghị sỹ Quốc hội, lãnh đạo trẻ của LDP. Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng, tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản; nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu và hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Đoàn Việt Nam làm việc với Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách LDP, Hạ Nghị sỹ Kobayashi Takayuki. (Ảnh: VOV Tokyo)

Khẳng định tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng cầm quyền sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi để sớm ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cũng như nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi, đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của hai Đảng, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ về việc Việt Nam đang tích cực triển khai các nghị quyết, chính sách để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng hai con số trong bối cảnh tình hình thế giới biến động và có nhiều yếu tố khó khăn cũng như việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó xác định động lực chính là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và động lực quan trọng là kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định với mục tiêu chung là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tự chủ chiến lược, cùng các ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, thúc đẩy khoa học - công nghệ, hai nước Việt Nam và Nhật Bản có nhiều không gian để mở rộng và tăng cường hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn, đào tạo nhân lực chất lượng cao; đề nghị tăng cường liên kết kinh tế, đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước về ODA, thương mại, đầu tư, hợp tác địa phương, thúc đẩy để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản; mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chính sách ứng phó với già hóa dân số là vấn đề Việt Nam sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Các Lãnh đạo cấp cao Đảng LDP cảm ơn việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi đến Thủ tướng Nhật Bản về thiệt hại do động đất gây ra tại tỉnh Kumamoto vừa qua; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo mà Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dành cho đoàn đại biểu của Đảng cầm quyền LDP do Quyền Tổng thư ký Hagiuda dẫn đầu thăm Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa qua.

Đoàn Việt Nam làm việc với Quyền Tổng Thư ký LDP, Hạ Nghị sỹ Hagiuda Koichi. (Ảnh: VOV Tokyo)

Quyền Tổng Thư ký Đảng LDP Hagiuda khẳng định Đảng LDP sẽ phối hợp với Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Chính phủ Nhật Bản triển khai các chương trình hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nhật Bản và người lao động Việt Nam tại Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản, ông Hagiuda chia sẻ về các biện pháp Chính phủ Nhật Bản đang triển khai để hỗ trợ các thực tập sinh kỹ năng gặp khó khăn trong quá trình sinh sống và làm việc tại Nhật Bản; khẳng định sẽ nghiên cứu tích cực đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về việc Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho các kỹ sư chất lượng cao của Việt Nam sang kinh doanh và làm việc tại Nhật Bản.

Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng LDP Kobayashi bày tỏ khâm phục trước những thành tựu trong công cuộc đổi mới cũng như phát triển kinh tế của Việt Nam; khẳng định Đảng LDP ủng hộ và thúc đẩy Chính phủ, khối doanh nghiệp và các giới của Nhật Bản hợp tác chặt chẽ, đồng hành với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển, mong muốn hợp tác với Việt Nam vì sự phát triển của cả hai nước; đề nghị tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các trụ cột khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản thiết yếu... nhằm nâng cao sự tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế hai nước.

Trưởng Ban Quốc tế Đảng LDP Kono bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương sau hơn 01 tháng kể từ chuyến thăm Việt Nam rất thành công cùng quyền Tổng thư ký Đảng Hagiuda. Đánh giá chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương góp phần quan trọng vào việc tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hoạch định chính sách giữa hai Đảng cầm quyền, ông Kono cho biết ban Quốc tế Đảng LDP sẽ phối hợp chặt chẽ để trao đổi về nội dung văn bản hợp tác mới giữa hai Đảng cầm quyền; đề nghị hai Đảng tiếp tục duy trì cơ chế giao lưu giữa Ban thanh niên Đảng cầm quyền LDP và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - kênh giao lưu rất hiệu quả trong xây dựng quan hệ và hiểu biết giữa các lãnh đạo trẻ hai nước; mong muốn đẩy mạnh giao lưu thanh thiếu niên, giao lưu học sinh, cầu nối quan trọng để tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trong tương lai.

Cũng trong hai ngày 25 và 26/8, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tham dự Trao đổi khoa học với Viện Nghiên cứu Quốc gia về Chính sách (GRIPS) về hai chủ đề là chính sách phát triển kinh tế, quản lý xã hội đặc thù trong xã hội dân số già và về sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên số, tác động đến xã hội, quản trị toàn cầu; thăm Công ty Rikkei, một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin trẻ của Việt Nam đang hoạt động rất thành công, với 6 văn phòng tại các địa phương của Nhật Bản; thăm và trao đổi với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.