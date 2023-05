Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh

Trong thời gian rất ngắn tại Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động quan trọng: tham dự Lễ đăng quang; gặp và chúc mừng Nhà vua Charles Đệ tam; gặp Thủ tướng Rishi Sunak; tiếp Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, Phó Chủ tịch Hạ viện Nigel Evans, Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và nhiều thành viên nội các của Chính phủ Anh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Hoàng gia và nhân dân Anh quốc. Ảnh: Báo Chính phủ

Các lãnh đạo Anh khẳng định ý nghĩa quan trọng chuyến công tác của Chủ tịch nước đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao (1973-2023). Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chúc mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Hoàng gia và nhân dân Anh, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh.

Nhà vua Charles Đệ tam bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với ông và Hoàng gia, nhấn mạnh rất ủng hộ hợp tác với Việt Nam về chống biến đổi khí hậu. Hoàng gia Anh và cá nhân Nhà vua luôn quan tâm, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh. Trên nền tảng tốt đẹp mối quan hệ 50 năm qua, Nhà Vua Charles Đệ tam tin tưởng, trong 50 năm tới, hai nước tiếp tục cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn nữa.

Trong các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Nhà vua Charles Đệ tam, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Anh đều cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước Anh – Việt là rất lớn. Do đó cần tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác quan trọng hiện có như Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2020); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA); các cơ chế hợp tác song phương như Đối thoại chiến lược - an ninh - quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư (JETCO), Đối thoại chính sách quốc phòng. Hai bên khẳng định mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như an ninh - quốc phòng, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo...

Hai bên cũng bày tỏ quyết tâm trong việc nâng tầm quan hệ lên tầm cao mới; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện và giao lưu nhân dân.

Các nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực trong bối cảnh Anh đang đẩy mạnh triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Anh tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), góp phần thực hiện các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương như Anh - ASEAN, Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025 và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... Lãnh đạo Chính phủ, Nghị viện Anh khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, ủng hộ tiến trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc.

Trong thời gian tại Anh, Chủ tịch nước cũng đã có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với nguyên thủ, lãnh đạo các nước gồm: Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa, Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Tổng thống Philippin Bongbong Marcos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Toàn quyền Úc David John Hurley, Toàn quyền New Zealand Dame Patricia Patsy Reddy, Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Tổng thống Israel Isaac Herzog, Phó Tổng thống Honduras Renato Florentino, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann. Trong tiếp xúc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trao đổi, nhất trí nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh, nơi có khoảng 100.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc. Chủ tịch nước đánh giá cao và mong muốn cộng đồng người Việt tại Anh tiếp tục nỗ lực trong nâng cao vai trò, vị thế tại Anh, đóng góp phát triển nước sở tại cũng như hướng về quê hương, đất nước, vun đắp cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt hoa tại Biển tưởng niệm Bác Hồ tại Tòa nhà New Zealand House ở Thủ đô London; thăm Bảo tàng Anh – địa danh lịch sử từng là nơi Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin cùng nhiều nhà tư tưởng lớn đã đến làm việc và nghiên cứu./.