Chủ tịch nước: "Không để bỏ trống, vùng lõm địa bàn tội phạm"

Báo cáo của Bộ Công an nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị

Lực lượng Công an đi đầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đi đầu triển khai vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật, đặc biệt tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, góp phần tháo gỡ, xóa bỏ “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách pháp luật để kiến tạo, mở rộng không gian phát triển của đất nước, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đồng thời “đi bước trước” dẫn dắt, lan tỏa trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia… Đổi mới tư duy, biện pháp công tác, tích cực đóng góp giữ gìn hòa bình và bảo vệ an ninh quốc tế, tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội góp phần phát triển đất nước.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy tiếp tục được đổi mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng tình với chủ trương, giải pháp mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị lực lượng Công an nhân dân cần chủ động nắm chắc tình hình; tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng nghiên cứu, dự báo, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp, xử lý từ sớm, từ xa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị ngành công an chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, các lực lượng, các địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng thời phải bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi điều kiện, nhất là trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; tuyệt đối “không để ngắt quãng, gián đoạn công việc; không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tập trung trấn áp quyết liệt, có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đặc biệt là tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; tội phạm có tổ chức; xã hội đen, cho vay nặng lãi.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân với các đối tác, các tổ chức quốc tế trong bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tập trung triển khai đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các bộ chỉ số về an ninh, an toàn, kiến tạo môi trường lành mạnh, văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, du lịch; phối hợp giáo dục nâng cao ý thức của công dân trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, góp phần mang lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng với đó, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ trì các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và uy tín, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt, phải là đơn vị làm mẫu về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương cho lãnh đạo Bộ Công an

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng vẻ vang, đoàn kết, đồng lòng, với quyết tâm chính trị cao nhất, dưới sự chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, “tiên phong về trí tuệ và hành động", nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, “dũng cảm tấn công, xông pha vượt qua mọi thử thách”, phát triển lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.