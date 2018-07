Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân dịp về dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018, chiều 19/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2017, tổng thu ngân sách đạt hơn 67.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt gần 37.000 tỷ đồng.

Về phát triển dịch vụ-thương mại, hệ thống cảng biển được chú trọng đầu tư, khai thác cảng biển tiếp tục có chuyển biến tích cực. Dịch vụ du lịch tăng trưởng khá, chất lượng được nâng lên. Lượng khách du lịch tăng 6 tháng đầu năm tăng 13% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư được cải thiện; thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả cao.

Từ đầu năm đến nay tỉnh đã cấp phép cho 35 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,07 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo với Chủ tịch nước và Đoàn công tác.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Từ nay đến cuối năm, tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quan tâm bố trí ngân sách để chi cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế, công tác bảo vệ môi trường và chăm lo phát triển con người; tập trung bố trí vốn, ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để triển khai có hiệu quả 12 vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tiếp tục đề ra giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, có bản lĩnh và đạo đức công vụ, có tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về những kết quả, thành tựu quan trọng đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đồng tình với mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016 - 2020 về “phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch” cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm nay mà tỉnh đã đề ra. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và địa phương đã đề ra. Trước hết là 05 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 đã đề ra, đó là các lĩnh vực: Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Tỉnh cần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh ven biển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài địa phương để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp một cách hợp lý theo hướng không gian phát triển các khu, cụm công nghiệp bảo đảm môi trường, tiết kiệm quỹ đất và phát triển bền vững; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch hội nghị, hội thảo; du lịch sinh thái chất lượng cao; du lịch văn hóa, tâm linh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng phục vụ của các cơ sở du lịch; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, tạo môi trường du lịch lành mạnh, thân thiện, hấp dẫn du khách. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn, phát huy các bản sắc văn hóa, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện tốt các chương trình giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, có các giải pháp cụ thể nâng cao mức sống của người dân khu vực nông thôn, xử lý dứt điểm các vụ việc ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu tỉnh cần tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là các sản phẩm cây trồng, vật nuôi có lợi thế so sánh của địa phương; có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến sau thu hoạch; khuyến khích liên kết “5 nhà” là: Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà băng - ngân hàng, trong sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục hỗ trợ ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu cá đánh bắt xa bờ, tăng thêm tàu dịch vụ hậu cần thủy sản gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; khuyến khích nuôi trồng thủy sản gắn với ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường sinh thái. Chú trọng bảo vệ và đầu tư phát triển rừng ngập mặn, đặc biệt là khu vực cửa ngõ thành phố Bà Rịa.

Huy động các nguồn lực từng bước phát triển Côn Đảo thành Khu du lịch quốc gia chất lượng cao gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tiếp tục xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Về những kiến nghị, đề xuất của Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch nước cho rằng, các kiến nghị của tỉnh là rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định./.

