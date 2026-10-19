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Chủ tịch Quốc hội: Các nữ ĐBQH tiếp tục là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội

Thứ Hai, 18:59, 19/10/2026
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VOV.VN - Chiều tối 19/10, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong không khí đầm ấm, trò chuyện với các nữ đại biểu Quốc hội, các nữ cán bộ cấp vụ của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn in đậm những chiến công, những đóng góp to lớn và thầm lặng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

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Từ tinh thần “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đến tinh thần năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam luôn khẳng định vai trò, vị trí hết sức quan trọng; vừa là chỗ dựa vững chắc của gia đình, vừa là động lực quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đặc biệt, trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, luôn có sự đồng hành, đóng góp to lớn của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội.

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Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu Quốc hội. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Các nữ đại biểu đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng tại các cơ quan Trung ương, địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, các ủy ban của Quốc hội, doanh nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn mà còn có sự kế thừa giữa các thế hệ, đại diện cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền của đất nước.

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Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều dự án luật rất quan trọng, trong đó có các luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tổ chức cơ quan điều tra hình sự và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đang rất quan tâm, theo dõi những quyết sách của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để thực hiện được yêu cầu đó, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm rất lớn của mỗi đại biểu Quốc hội, của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia phục vụ hoạt động của Quốc hội. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội rất kỳ vọng các nữ đại biểu Quốc hội, nữ cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, những lợi thế của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

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Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, áp lực công việc lớn đến đâu, các nữ đại biểu Quốc hội luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đổi mới; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn về lý luận để tham gia thẩm định, phản biện sâu sắc các dự án luật; phát huy tối đa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đóng góp vào hoạt động của Quốc hội và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

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Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các nữ đại biểu Quốc hội và nữ cơ quan Văn phòng Quốc hội quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của phong trào phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn 2025-2035 và tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nữ đại biểu Quốc hội, nữ cơ quan Văn phòng Quốc hội hoạt động hiệu quả, phát huy năng lực trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết của mình.

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Tại cuộc gặp mặt, đại diện các nữ đại biểu Quốc hội phát biểu cảm nghĩ, nhấn mạnh được tham gia hoạt động Quốc hội, đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân. Các nữ đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia trong Quốc hội; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái; tích cực đóng góp xây dựng những chính sách thiết thực, nhân văn vì sự phát triển công bằng và tiến bộ xã hội.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

VOV.VN - Sáng nay (18/6), tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu tại hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hung gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lê Tuyết/VOV
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