Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ 27-29/7

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và hai nước.