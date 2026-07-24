Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ 27-29/7
Thứ Sáu, 15:25, 24/07/2026
VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và hai nước.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và hai nước.