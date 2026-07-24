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Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ 27-29/7

Thứ Sáu, 15:25, 24/07/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và hai nước.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và hai nước.

chu tich quoc hoi campuchia tham chinh thuc viet nam tu 27-29 7 hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: TTXVN
PV/VOV.VN
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