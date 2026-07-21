Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị cho ý kiến về Dự án luật phát triển đô thị

Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật phải bảo đảm hiệu quả, không để "bình mới, rượu cũ"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân.