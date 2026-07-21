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Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị cho ý kiến về Dự án luật phát triển đô thị

Thứ Ba, 17:21, 21/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (21/7), tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Dự án luật phát triển đô thị.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành.

chu tich quoc hoi chu tri hoi nghi cho y kien ve du an luat phat trien do thi hinh anh 1
Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Dự án luật phát triển đô thị.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
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 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.
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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.
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Các đại biểu tham dự và phát biểu tại hội nghị.
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Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Lê Tuyết/VOV
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