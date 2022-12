Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Dealand, sáng 5/12, (theo giờ địa phương), tại trường Đại học Waikato, TP Hamilton đã diễn ra Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam – New Zealand với chủ đề “Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand về giáo dục phổ thông”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tham dự Diễn đàn. Cùng dự có ông Anand Satyanand, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Waikato, cựu toàn quyền New Zealand; Tổng giám đốc cơ quan giáo dục New Zealand Grant McPherson. Đây là diễn đàn giáo dục lần đầu tiên được tổ chức tại New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, ông Anand Satyanand, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Waikato, cựu toàn quyền New Zealand nhấn mạnh, diễn đàn là cơ hội để hai nước có thể tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác giáo dục đại học.

Thời gian qua, rất nhiều sinh viên Việt Nam học tại New Zealand, nhiều em sau khi tốt nghiệp đã và đang trở thành nhân tố quan trọng trong kết nối hai nền kinh tế; các trường đại học, phổ thông hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 đã có 5000 sinh viên đến New Zealand để học tập, sau đại dịch con số này chỉ còn 2.000 sinh viên.

Ông Anand Satyanand cho rằng, diễn đàn chính là cơ hội để giúp con số này tăng lên; bên cạnh đó, việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục cũng là cơ chế hiệu quả để có thể tăng cường hiểu biết văn hóa, cũng như giao lưu nhân dân nói chung.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việc tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước như là một nhu cầu tất yếu.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam là một đất nước đang phát triển và có dân số khá đông. Quý 1/2023 sẽ đón công dân thứ 100.000.000 và Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, tỷ lệ người trẻ và tỷ lệ các tầng lớp trung lưu ngày càng tăng nhanh. Theo dự báo của Ngân hàng thế giới đến năm 2035, khoảng 3,5 triệu người Việt Nam có nhu cầu đào tạo đại học, con số này gấp đôi số lượng sinh viên đại học vào năm 2019.

"New Zealand là một đất nước mà có nền giáo dục phát triển và có hệ thống giáo dục đại học chất lượng cao, uy tín hàng đầu trên thế giới. Do đó, việc tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước như là một nhu cầu tất yếu và đây là một lĩnh vực có thể nói là quan trọng nhất trong việc thực hiện chương trình hành động giữa hai Chính phủ, để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước" - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Nhắc lại sự kiện rất quan trọng trong chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng New Zealand đến Việt Nam, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục Việt Nam - New Zealand, theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để hai nước tăng cường kết nối, hợp tác giáo dục không chỉ giữa Chính phủ và Chính phủ, giữa bộ với Bộ mà kết nối giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo với nhau. Bên cạnh kết nối giữa hai Chính phủ, các trường đại học trực tiếp trao đổi và có những thỏa thuận hợp tác để tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đồng ý với ngài cựu toàn quyền, Chủ tịch Hội đồng trường Anand Satyanand khi cho rằng, hợp tác giáo dục và đào tạo không chỉ giúp cho mỗi nước tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, mà còn là sợi dây hữu nghị, sợi dây văn hóa rất bền chặt để thắt chặt dân tộc hai nước; đồng thời là nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Do vậy, không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo mà còn tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, ngày càng có nhiều trường Đại học của New Zealand, với tiềm lực của mình tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, trong tổng số 450 tỷ USD mà Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đã có 500 dự án với số vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD của các nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Đây là diễn đàn giáo dục lần đầu tiên được tổ chức tại New Zealand.

Lấy ví dụ các trường Đại học tại Australia đã mở nhiều trường đại học tại Việt Nam; đồng thời vừa tuyên bố tăng gấp ba số lượng giá trị đầu tư vào Việt Nam với việc thành lập thêm các cơ sở giáo dục đào tạo mới và có thể tăng số lượng sinh viên Việt Nam du học tại chỗ lên gấp nhiều lần, tiếp tục mở rộng các chương trình liên kết đào tạo giữa các trường với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, không có lý do gì mà các trường Đại học tại New Zealand lại không làm được điều đó. Việt Nam thực sự có nhu cầu rất lớn trong lĩnh vực này.

Nhấn mạnh, việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với New Zealand, Australia sẽ gắn đào tạo tiếng Anh, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là một lợi thế mà không phải nước nào cũng có; đồng thời mong muốn Diễn đàn sẽ mở ra một giai đoạn mới cho hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước Việt Nam - New Zealand.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, thay mặt Chính phủ New Zealand, Tổng giám đốc cơ quan giáo dục New Zealand Grant McPherson nhấn mạnh, hợp tác giáo dục vẫn luôn là trung tâm trong quan hệ đối tác hai bên; bày tỏ ấn tượng với thế hệ trẻ của Việt Nam vì có tinh thần ham học và cởi mở.

Tổng giám đốc Cơ quan giáo dục New Zealand khẳng định, diễn đàn sẽ là cơ hội để hai bên tăng cường chia sẻ thông tin giáo dục giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước; tăng cường hợp tác học thuật cũng như giáo dục và văn hóa; tin rằng, vẫn còn nhiều dư địa để hai bên hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký kết

Cho biết, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có quan hệ hợp tác với ba trường đại học lớn của New Zealand, theo ông Grant McPherson, đây là minh chứng cho mối quan hệ song phương giữa hai nước và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trao đổi sinh viên hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ra mắt Hội hữu nghị New Zealand - Việt Nam; lễ trao 10 thoả thuận hợp tác giữa các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam và New Zealand./.