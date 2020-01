Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết của Kiểm toán Nhà nước

Sáng nay 8/1, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội Nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, vị thế của Kiểm toán Nhà nước đang ngày càng được đề cao, quyền hạn, trách nhiệm đã được nâng lên. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước luôn quan tâm, ủng hộ.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện 212 cuộc kiểm toán, hoàn thành và phát hành 248/290 Báo cáo kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán. Tổng kết quả xử lý tài chính là gần 73 tỉ đồng. Trong đó, kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước là 10.276 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước là 16.829 tỷ đồng. Điều này đã góp phần tích cực vào việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Hoạt động kiểm toán đã tập trung bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, những vấn đề mà xã hội quan tâm như: thực hiện hợp đồng BT, BOT; quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, sử dụng vốn ODA...

Qua kiểm toán, cùng với kiến nghị xử lý tài chính, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều vấn đề bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản; đã chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cung cấp 82 báo cáo kiểm toán, hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; cung cấp nhiều báo cáo chuyên đề phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Đoàn giám sát của Quốc hội, phối hợp tốt với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân địa phương.

Kiểm toán Nhà nước chủ động hội nhập sâu rộng, thể hiện rõ nét qua việc phát huy tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới, qua đó, nâng cao uy tín và vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của Kiểm toán Nhà nước đã đạt được. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

“Tập trung kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong hoạt động, đề nghị toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". Đồng thời, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước"

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đồng thời yêu cầu Kiểm toán Nhà nước khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước để các quy định của Luật sớm đi vào thực tiễn; đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước nhằm tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị việc tăng cường công nghệ thông tin phải song hành cùng với việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Thời gian qua, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán có nhiều loại thông tin khác nhau, có cả những thông tin mật, bí mật nhà nước, nên càng đòi hỏi phải bảo đảm yếu tố an toàn, an ninh bảo mật.

Kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Kiểm toán nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát trong hoạt động công vụ; mặt khác, thực hiện các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

“Tôi đề nghị Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao vị trí, hình ảnh của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế cũng như có điều kiện tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

Những năm gần đây, vị thế của Kiểm toán nhà nước đang ngày càng được đề cao, quyền hạn, trách nhiệm đã được nâng lên. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước luôn quan tâm, ủng hộ, nhưng cũng đòi hỏi, mong muốn ngày càng cao Kiểm toán Nhà nước phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tài chính công theo tinh thần “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Tổ quốc./.