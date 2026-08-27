Chủ tịch Quốc hội dự lễ giới thiệu sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 27/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ giới thiệu cuốn sách “Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ giới thiệu sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, quân khu, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các tướng lĩnh, đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia.

Với hơn 400 trang, cuốn sách “Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu trong số hàng trăm bài viết của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Nội dung cuốn sách phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đồng chí trên những lĩnh vực trọng yếu của đất nước; đồng thời, phản ánh tinh thần nhất quán, xuyên suốt trong tư tưởng và hành động của Đại tướng Lương Cường là luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết và trước hết; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước” tặng Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Đặc biệt, cuốn sách còn thể hiện niềm tin, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của đồng chí nguyên Chủ tịch nước đối với nhân dân, với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh quan điểm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, bên cạnh giá trị lý luận và thực tiễn, nội dung cuốn sách có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, sự mẫn cán và mẫu mực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách là tài liệu giá trị đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đồng thời góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với hơn 400 trang, cuốn sách “Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu trong số hàng trăm bài viết của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Cuốn sách được xuất bản và ra mắt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cách mạng Việt Nam, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước” tặng Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.