Chủ tịch Quốc hội: Không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Hội nghị cho ý kiến và thực hiện một số nội dung, báo cáo kết quả công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, kết quả xây dựng dự thảo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong Đảng bộ Quốc hội, thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV thành công tốt đẹp với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu đặt ra rất rõ, Trung ương đã định hướng phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt; điểm nghẽn đã nhận diện, phải tập trung tháo gỡ.

Nhắc lại ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu, luật, nghị định, thông tư, thể chế đã triển khai nhưng nhiều địa phương làm rất tốt, ngược lại có những địa phương làm chậm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Các địa phương đều phải vào cuộc kiềm chế lạm phát. Quốc hội cũng phải giám sát vấn đề tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Nếu tăng trưởng 10% đòi hỏi việc kiểm tra, giám sát các nghị quyết của Quốc hội là rất cần thiết. Không nhất thiết phải thành lập đoàn phô trương, các đồng chí có nhiều cách giám sát, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội. Thẩm tra trên giấy nhưng chúng ta nghe nhiều nguồn thông tin để giám sát cho trúng, cho đúng".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất là chuyển ngay sự thống nhất về nhận thức, hành động, chuyển kết luận thành kết quả cụ thể trong quý IV với 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026.

Cho rằng, Kỳ họp thứ 2 phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các Bí thư Đảng ủy của các đảng bộ, đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách phải nâng cao tính Đảng trong xây dựng pháp luật và quyết tâm hành động để kiến tạo sự phát triển của đất nước.

Theo đó, từng dự án luật, nghị quyết phải được rà soát đến cùng để khi trình Quốc hội nhấn nút thông qua đạt tính khả thi và chất lượng cao.

"Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật; thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển. Hai là, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ phải đi vào thực chất. Hội nghị thống nhất sẽ ban hành Chương trình hành động để thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao vào cơ quan Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ công tác cán bộ và chất lượng cán bộ của cơ quan Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần đảm bảo bố trí, sử dụng cán bộ căn cứ vào phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả công việc, khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Muốn có quyết sách ngang tầm thì phải có đội ngũ tham mưu ngang tầm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần siết chặt kỷ luật thực thi, đổi mới phương thức làm việc. Các nghị quyết, kết luận của Trung ương phải đi vào công việc làm hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của các đảng bộ Quốc hội. Đặc biệt, quán triệt đến hành động, phân công phải đi đến sản phẩm, kiểm tra phải đi đến kết quả. Người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những việc thuộc thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc chậm vì chờ nhau.

Cho rằng, ba tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, cũng là lúc kiểm nghiệm rõ nhất năng lực lãnh đạo, hiệu quả hành động của toàn Đảng bộ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các cán bộ, đảng viên giữ vững đoàn kết, kỷ cương, đã nói là làm, đã phân công thì phải chịu trách nhiệm, đã cam kết thì phải hoàn thành. Tinh thần là Trung ương đã định hướng thì phải cụ thể hóa nhanh, Quốc hội phải quyết đúng, quyết trúng, quyết kịp thời, nhiệm vụ đã rõ thì phải làm đến cùng và lấy kết quả làm thước đo.