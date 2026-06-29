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Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thực thi

Thứ Hai, 17:01, 29/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (29/6), tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

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Quang cảnh buổi họp Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang chỉ đạo rất quyết liệt yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả, lấy kết quả phục vụ Nhân dân và phát triển đất nước làm thước đo.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra rất cao, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng tầm các chủ trương lớn của Đảng; nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thực thi; đồng thời bảo đảm Đảng bộ vận hành thông suốt, kỷ cương, hiệu quả trong mô hình tổ chức mới.

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Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài tại hội nghị

Hội nghị lần này không chỉ sơ kết công việc 6 tháng đầu năm, mà quan trọng hơn là thống nhất phương thức lãnh đạo, cơ chế phối hợp và kỷ cương hoạt động của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội khóa 16 và sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu vào 04 nhóm nội dung: Đối với Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, cần đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội; chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn và nguyên nhân; đặc biệt xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội và các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

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Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Quốc hội đã tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm trong thể chế hóa chủ trương của Đảng, nhất là các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội cũng đã triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật 2026 - 2031 với 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã đổi mới phương thức làm việc với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết đoán mới.

Nêu những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, cụ thể là Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ đề án trình cấp có thẩm quyền để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao, phục vụ nhân dân, đất nước phát triển.

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Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra, công tác kỷ luật trong toàn Đảng bộ; tăng cường đoàn kết ở trong nội bộ của các Đảng ủy; tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoài Quốc hội.

Đối với 2 Quy chế phối hợp trình Ban Bí thư, theo Chủ tịch Quốc hội cần rà soát, hoàn thiện trên cơ sở quán triệt tinh thần: phối hợp không phải để tăng thủ tục, mà để thông suốt lãnh đạo, nâng cao chất lượng quyết sách và xử lý kịp thời vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý về quy chế làm việc: “Đảng bộ cần vận hành kỷ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn, để Quốc hội thực sự là trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Sau hội nghị này, tôi đề nghị các cơ quan tham mưu khẩn trương tiếp thu ý kiến bổ sung trong văn kiện theo tinh thần phải ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm, khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện ngay; không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược chuyên nghiệp hiện đại là một bộ não trung tâm điều phối của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới”.

Hội nghị cũng đã biếu quyết thông qua về mặt nguyên tắc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Tuyết/VOV
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