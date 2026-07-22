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Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản

Thứ Tư, 16:33, 22/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (22/7), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 - 23/7/2026.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã giành thắng lợi tại bầu cử Hạ viện tháng hai vừa qua và gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng Lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và tích cực ủng hộ vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng cầm quyền LDP.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Đảng cầm quyền LDP làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cụ thể hóa các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai bên trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5/2026, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, giám sát và tạo hành lang pháp lý thông thoáng để triển khai hiệu quả các cam kết này.

Cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao sau gần 3 năm nâng cấp với các con số tăng trưởng thực chất trong các lĩnh vực hợp tác ODA, đầu tư trực tiếp, thương mại và du lịch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng thể chế pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản, là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 - 23/7/2026.

Nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh tình hình thế giới biến động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hagiuda Koichi cùng Ban Lãnh đạo Đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc Đảng LDP; triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng LDP ủng hộ và hỗ trợ tổ chức các Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại cả hai nước, cũng như các diễn đàn kết nối địa phương như Diễn đàn địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ hai tại Huế vào tháng 9/2026 và sự kiện Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản vào cuối tháng 9/2026 tại Cần Thơ.

Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và Ban Lãnh đạo mới của Việt Nam sau Đại hội Đảng vừa qua, Quyền Tổng Thư ký Hagiuda Koichi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt do Chủ tịch Liên minh Obuchi Yuko dẫn đầu vào tháng 8/2025 và bày tỏ vui mừng khi thăm lại Việt Nam sau 3 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam vào năm 2023, dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

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Ông Hagiuda Koichi khẳng định Đảng LDP và Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, coi trọng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược.

Đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của Quốc hội hai nước đối với sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua, ông Hagiuda Koichi bày tỏ vui mừng khi nghe thông báo việc Quốc hội Việt Nam đã quyết định cử ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Hagiuda Koichi đề nghị tăng cường hợp tác và giao lưu giữa Nhóm/Liên minh Nghị sĩ hữu nghị hai nước cũng như thiết lập mới cơ chế trao đổi thông tin giữa hai Đảng cầm quyền trong thời gian tới; khẳng định Chính phủ Nhật Bản ủng hộ triển khai chương trình ODA thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh, AI...; tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống làm việc tại Nhật Bản.

Lê Tuyết/VOV
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