Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Đoàn Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng 4/2026 là những dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Đoàn Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun do Giáo sư Kim Hak-min dẫn đầu

Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, quốc phòng, an ninh và khoa học - công nghệ. Hiện Hàn Quốc có khoảng 9.000 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 80 tỷ USD.

Giáo sư Kim Hak-min bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội sau nhiều năm và mong muốn trong chuyến thăm này sẽ có những kết nối giữa hai nước; đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh buổi tiếp

Giới thiệu kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, Giáo sư Kim Hak-min cho biết, trong giai đoạn đầu, Hàn Quốc lấy mô hình khu công nghệ Technopark làm nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đắc biệt đã xây dựng mô hình kết nối doanh nghiệp với các trường đại học để hình thành mạng lưới liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và các khu công nghệ.

Hiện Hàn Quốc đang triển khai mô hình phát triển " 5 cực và 3 đặc khu" nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình, Giáo sư Kim Hak-min mong muốn được gắn kết với Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; đồng thời đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại ba địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu kinh tế Kim Hak-min trong chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, thăm làm việc tại Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo vùng phát triển kinh tế trao đổi nguồn nhân lực phát triển đô thị thông minh năng lượng tái tạo trí tuệ nhân tạo công nghiệp thân thiện với môi trường nông nghiệp và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội thông tin, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 67 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam theo các trục phát triển ở phía Bắc, miền Trung, miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long; kêu gọi nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam về lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại, năm 2014, Giáo sư Kim Hak-min đã trao đổi với cán bộ, công chức và sinh viên thành phố về định hướng phát triển Cần Thơ dựa trên khoa học, công nghệ với thông điệp "Thành phố Cần Thơ - hơn cả giấc mơ". Hai bên cũng đã cùng tổ chức thực hiện dự án Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ với nguồn viện trợ khoảng 21 triệu USD từ phía Hàn Quốc. Vườn ươm đã hoạt động được 13 năm và hiện là Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc duy nhất tại Việt Nam.