Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Di tích lịch sử Dinh quận Hóc Môn

Thứ Hai, 08:44, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị bầu cử số 12) đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo Trung ương Đảng, các chiến sĩ, đồng chí, đồng bào, những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Di tích lịch sử Dinh quận Hóc Môn

Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được đến thăm Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia địa điểm Dinh quận Hóc Môn - nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940) và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài lịch sử của quân và dân 18 thôn vườn trầu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh của các chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất cho Đảng ta, dân tộc ta để giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám và 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, để đất nước được hoàn toàn độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, di tích là nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho các thế hệ trẻ; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và xã Hóc Môn gìn giữ, phát huy để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, noi gương tinh thần "Nam Kỳ khởi nghĩa", vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh - hiện đại - nghĩa tình, vươn mình trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, di tích là nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho các thế hệ trẻ.

Di tích lịch sử văn hóa Dinh quận Hóc Môn mang nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và quân sự. Về mặt lịch sử, di tích đã đánh dấu hai sự kiện nổi bật, đó là cuộc khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu và cuộc khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940).

Về mặt văn hóa, các cuộc khởi nghĩa đánh chiếm dinh Quận đã để lại nhiều bài vè, những bài thơ đồng dao ca ngợi tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của nhân dân 18 thôn vườn trầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Về mặt quân sự, đã thể hiện được tính khoa học trong việc lãnh đạo nhân dân, tập hợp lực lượng, xây dựng những cơ sở hoạt động du kích đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm rất quý báu cho các cuộc kháng chiến sau này.

Lê Tuyết/VOV
Tag: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn di tích Dinh quận Hóc Môn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ 7-8/5/2026
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
VOV.VN - Trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm hợp tác bền chặt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026 không chỉ củng cố tin cậy chính trị sâu sắc mà còn định hình tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ cùng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chính quyền địa phương hai cấp: Công chức cơ sở đa năng, đa nhiệm
VOV.VN - Mô hình chính quyền hai cấp khiến công chức cấp xã phải đa nhiệm, khối lượng công việc tăng cao, đòi hỏi nâng cao năng lực và cải cách đồng bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

