Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự IPU-152, thăm song phương Thổ Nhĩ Kỳ, Italia
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-152 tại Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp hoạt động song phương và thăm chính thức Italia từ ngày 11–17/4/2026.
Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ 11-17/4/2026.