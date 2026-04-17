Thứ Sáu, 17:01, 17/04/2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel

VOV.VN - Sáng nay (17/4) theo giờ địa phương, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Bỉ trong thời gian gần đây, hai bên duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên, tăng cường tin cậy chính trị; đặc biệt là hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Bỉ; khẳng định Việt Nam luôn coi Bỉ là đối tác quan trọng trong Liên minh Châu Âu (EU).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cũng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực Bỉ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, cảng biển, logistic, chip bán dẫn, nông nghiệp xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn… Bỉ thúc đẩy để EU gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam; phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp tham dự IPU; khẳng định cuộc gặp tiếp tục là biểu hiện của quan hệ hợp tác tốt đẹp, tin cậy cao giữa hai nước. Chủ tịch Vincent Blondel bày tỏ quan tâm tăng cường hợp tác kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống và lĩnh vực mang tính chiến lược mới, đánh giá cao tiến triển trong vấn đề miễn thủ tục visa cho khách du lịch Châu Âu, trong đó có Bỉ tới Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 
Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel

Với vị trí và vai trò quan trọng tại Liên minh Châu Âu, Việt Nam đề nghị Bỉ tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU; hai bên góp phần tích cực giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng mời Lãnh đạo cấp cao Bỉ sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Bỉ cảm ơn Việt Nam đã đón Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ thăm chính thức Việt Nam và mong Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sớm có các chuyến thăm tới Bỉ trong thời gian sớm nhất. 

Các đại biểu chụp ảnh chung
Lê Tuyết/VOV
