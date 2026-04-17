Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU Martin Chungon

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Thư ký Martin Chungong, đánh giá cao vai trò của IPU và những đóng góp quan trọng của Tổng Thư ký trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nghị viện trên thế giới, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa IPU và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ mà Tổng Thư ký đã dành cho Việt Nam trong suốt ba nhiệm kỳ vừa qua.

Chia sẻ các đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực của Tổng Thư ký IPU, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thế giới đang chứng kiến nhiều biến động nhanh và phức tạp, với các xung đột gia tăng, thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, trong đó có Liên hợp quốc và IPU, nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin với Tổng Thư ký về việc Việt Nam vừa tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031 với tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất từ trước tới nay, tạo khí thế mới cho việc triển khai các định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Về định hướng nhằm tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và IPU trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần chú trọng thúc đẩy hợp tác nghị viện trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; đề nghị IPU tiếp tục hỗ trợ Quốc hội Việt Nam nâng cao năng lực lập pháp và giám sát; tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cơ chế, diễn đàn chuyên môn của IPU và đăng cai các sự kiện quốc tế, khu vực của IPU trong tương lai.

Tổng Thư ký Martin Chungong đánh giá cao Việt Nam luôn coi trọng vai trò của IPU và hoan nghênh Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-152 ở cấp cao; đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, việc Lãnh đạo Chủ chốt của Việt Nam ưu tiên tham dự Đại hội đồng IPU-152 và có phát biểu, đóng góp ý kiến sâu sắc, góp phần giải quyết các quan tâm chung của cộng đồng quốc tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, Tổng thư ký Martin Chungong cho rằng Quốc hội Việt Nam đã tham gia chủ động, trách nhiệm với nhiều sáng kiến, dấu ấn tại các diễn đàn hợp tác liên nghị viện trong đó có IPU.

Nhân dịp hướng tới hoàn thành nhiệm kỳ Tổng thư ký IPU, ông Martin Chungong bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với Quốc hội, các đại biểu, các đối tác Việt Nam trong thời gian mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tình cảm của Tổng Thư ký IPU dành cho Quốc hội và nhân dân Việt Nam, chúc ông mạnh khỏe, thành công trong những cương vị mới và tiếp tục là người bạn, là đối tác tin cậy của Quốc hội và nhân dân Việt Nam.