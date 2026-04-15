Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana

Thứ Tư, 05:14, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều ngày 14/4/2026 (giờ địa phương), tại Trụ sở Hạ viện Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Italia.

Chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Hạ viện bày tỏ sự quan tâm, theo dõi thường xuyên đến Việt Nam và ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.

chu tich quoc hoi tran thanh man hoi dam chu tich ha vien italia lorenzo fontana hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana trân trọng gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam vừa được Quốc hội bầu. Là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Chủ tịch Lorenzo Fontana khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Italia.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo cấp cao Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm Đối tác chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục mà cần được mở rộng sang các thế mạnh mũi nhọn của Italia như thời trang, kinh tế số, kinh tế xanh và năng lượng...; đồng thời nhấn mạnh đường bay thẳng Hà Nội – Milan sẽ góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa, du lịch hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Italia tiếp tục quan tâm, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại.

Trao đổi về các phương hướng nhằm hướng tới nâng cấp quan hệ song phương trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời phát huy vai trò của Quốc hội trong việc đôn đốc, triển khai các thỏa thuận song phương và cam kết cấp cao. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn kết ngoại giao nghị viện với hợp tác thực chất, đẩy mạnh kết nối giữa các địa phương và phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, khu vực.

chu tich quoc hoi tran thanh man hoi dam chu tich ha vien italia lorenzo fontana hinh anh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc và thúc đẩy thực chất hơn nữa quan hệ Việt Nam – Italia thông qua cả kênh song phương và đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối vững chắc để thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện Italia với Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và khối ASEAN.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana khẳng định sẽ có tiếng nói tích cực ủng hộ, vận động Quốc hội các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), đồng thời thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc tiếp tục thúc đẩy đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, tôn trọng luật pháp quốc tế và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana sớm sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Italia đã vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sẽ sớm thực hiện chuyến thăm trong thời gian tới.

Lê Tuyết/VOV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều nay (14/4), tại Thủ đô Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italia Licia Ronzulli.

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều nay (14/4), tại Thủ đô Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italia Licia Ronzulli.

Chủ tịch Quốc hội: Tổ quốc dõi theo và tự hào về người con Việt Nam xa xứ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, trưa nay (14/4 - theo giờ địa phương), tại Thủ đô Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có cuộc trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italia.

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, trưa nay (14/4 - theo giờ địa phương), tại Thủ đô Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có cuộc trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italia.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italia - Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, sáng 14/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italia - Việt Nam Chiara Gribaudo.

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, sáng 14/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italia - Việt Nam Chiara Gribaudo.

