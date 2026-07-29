Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay, 28/7, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29/7/2026.

