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Thứ Hai, 16:57, 12/10/2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

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VOV.VN - Tiếp tục chương trình tại Trung Quốc, chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
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Lê Tuyết/VOV
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