Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella

Thứ Tư, 05:09, 15/04/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều ngày 14/4/2026, theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống Quirinale, Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Sergio Mattarella; đồng thời chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Italia đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù cách xa về mặt địa lý, Việt Nam và Italia chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa, lịch sử đấu tranh giành độc lập. Đây là những nền tảng nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và hướng tới việc nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát việc thực thi các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương. Đặc biệt, cần chú trọng mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Nhiệt liệt chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, nhấn mạnh đây là chuyến công tác của lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tới Italia sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kiện toàn bộ máy nhà nước. Qua Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới gắn kết hai quốc gia, Tổng thống Italia đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều – lĩnh vực được xem là trụ cột và còn rất nhiều tiềm năng trong quan hệ song phương. Cùng với kinh tế, Tổng thống cũng đề nghị hai nước mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, văn hóa,  du lịch và giáo dục...

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực trong bối cảnh có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường, Tổng thống Sergio Mattarella đặc biệt đề cao việc bảo vệ các giá trị hòa bình và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trọng tâm là Liên hợp quốc.

Việt Nam và Italia chia sẻ tầm nhìn chung, nhất trí quan điểm giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.

Lê Tuyết/VOV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italia
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều nay (14/4), tại Thủ đô Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italia Licia Ronzulli.

Chủ tịch Quốc hội: Tổ quốc dõi theo và tự hào về người con Việt Nam xa xứ
Chủ tịch Quốc hội: Tổ quốc dõi theo và tự hào về người con Việt Nam xa xứ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, trưa nay (14/4 - theo giờ địa phương), tại Thủ đô Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có cuộc trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italia.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italia - Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italia - Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, sáng 14/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italia - Việt Nam Chiara Gribaudo.

