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VOV.VN - Sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_chu-tich-quoc-hoi-khong-de-the-che-la-diem-nghen-su-phat-trien-nhanh-ben-vung-cua-dat-nuoc.m3u8
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước
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2026-08/tiktok_chu-tich-quoc-hoi-khong-de-the-che-la-diem-nghen-su-phat-trien-nhanh-ben-vung-cua-dat-nuoc.m3u8
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