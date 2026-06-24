Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích

Tóm tắt

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay (23/6), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp bất thường vào tháng 8/2026. Theo đó, Chính phủ đang đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua.