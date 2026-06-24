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VOV.VN - Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay (23/6), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp bất thường vào tháng 8/2026. Theo đó, Chính phủ đang đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_chu_tich_quoc_hoi_tuyet_doi_khong_chay_theo_so_luong_de_lay_thanh_tich.m3u8
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Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích
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2026-06/tiktok_chu_tich_quoc_hoi_tuyet_doi_khong_chay_theo_so_luong_de_lay_thanh_tich.m3u8
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