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VOV.VN - Cho ý kiến tại tổ về Dự án Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật (sửa đổi) sáng nay, 4/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là một trong những trọng tâm của công tác lập pháp, đặc biệt trong điều kiện mọi công dân phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, việc sửa đổi luật nhằm đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không còn mang tính hình thức, lối mòn mà thực sự trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật
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Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật
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2026-08/tiktok_ctqh.m3u8
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