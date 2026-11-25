Ngày 25/11, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ với hội viên, nông dân năm 2026 với chủ đề: “Đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thực phẩm và liên kết chuỗi giá trị nông sản bền vững”.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ với hội viên, nông dân năm 2026.

Tham dự hội nghị có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 200 đại biểu là cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên, nông dân trên toàn thành phố.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo thành phố Cần Thơ trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của nông dân; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Theo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, nội dung đối thoại tập trung nhóm vấn đề như: cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và liên kết chuỗi giá trị nông sản; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số gắn với phát triển nông nghiệp xanh, bền vững; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ.

Cùng với đó việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW; các chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề như: nguồn lực phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; bảo đảm an toàn thực phẩm và quản lý vật tư nông nghiệp; củng cố liên kết chuỗi giá trị và phát triển hạ tầng kinh tế. Đây là những vấn đề thiết thực, xuất phát từ thực tiễn sản xuất và yêu cầu phát triển nông nghiệp của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các hội viên nông dân thẳng thắn phản ánh những khó khăn, bất cập, tập trung vào các vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Những ý kiến tại hội nghị là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết về phát triển nông nghiệp.

Đại biểu các sở, ngành, hội viên nông dân tham dự buổi đối thoại.

Ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, trả lời đúng trọng tâm những vấn đề thuộc thẩm quyền; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Những nội dung cần sự phối hợp liên ngành hoặc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết cụ thể. Sau hội nghị, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết những kiến nghị chính đáng của hội viên, nông dân, đồng thời theo dõi, đôn đốc thực hiện với thời hạn cụ thể.

“Tôi mong hội nghị ngày hôm nay thực sự là diễn đàn của sự lắng nghe, chia sẻ. Qua đó, chúng ta tạo sự đồng thuận, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, tiếp thêm động lực để nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp nói chung và bền vững của thành phố nói chung”, ông Trương Cảnh Tuyên cho hay.

Tại hội nghị, ý kiến của một số hội viên nông dân tập trung phản ánh về sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích; quy hoạch vùng sản xuất và thích ứng biến đổi khí hậu; hỗ trợ chế biến sâu, phát triển sản phẩm OCOP; tháo gỡ khó khăn về vốn cho hợp tác xã; chuyển đổi số trong nông nghiệp; liên kết chuỗi giá trị và hạ tầng logistics.