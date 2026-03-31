Chuyển biến tích cực từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Xã Châu Thành được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Châu Thành cùng các xã Mỹ Chánh, Thanh Mỹ, Đa Lộc. Đây là địa bàn có gần 50 ngàn nhân khẩu, trong đó hơn 43% là đồng bào dân tộc Khmer – một đặc thù đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ vững chuyên môn mà còn am hiểu văn hóa, ngôn ngữ và đời sống của bà con.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Thành

Trong những ngày đầu vận hành mô hình mới, không ít cán bộ còn bỡ ngỡ trước khối lượng công việc tăng đột biến khi tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền xuống cơ sở. Phòng Kinh tế là một trong những bộ phận chịu áp lực lớn. Chị Lý Thị Minh Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế xã Châu Thành cho biết, khó khăn lớn nhất thời gian đầu là khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng bù lại, cán bộ được chủ động hơn trong việc nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống người dân để đưa ra quyết định kịp thời.

Chị Hiếu cho biết, với vai trò trực tiếp vận hành mô hình chính quyền hai cấp trong lĩnh vực quản lý kinh tế tại xã Châu Thành, đến nay đội ngũ cán bộ đã có sự chuyển biến rõ rệt so với giai đoạn đầu. Ban đầu, do mọi thứ còn mới mẻ, nhiều cán bộ không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng. Tuy nhiên, nhờ tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và chủ động học hỏi lẫn nhau cũng như từ các địa phương bạn, đội ngũ đã từng bước thích ứng, dần ổn định và thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả.

Trong thời gian tới, địa phương xác định tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đặt ra.

Sự chuyển biến tích cực không chỉ thể hiện ở cấp phòng, ban mà còn rõ nét tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương nhưng khoa học, trật tự. Trung tâm được bố trí 9 quầy tiếp nhận hồ sơ, 3 quầy hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, khu vực viết đơn và khu vực chờ riêng biệt, trang bị đầy đủ máy lạnh, máy tính, máy scan cùng đường truyền internet tốc độ cao. Đặc biệt, còn có khu vực phục vụ nước uống nóng – lạnh và ăn nhẹ miễn phí, tạo sự thuận tiện, thoải mái cho người dân khi đến giao dịch. Đây là minh chứng rõ nét cho một chính quyền đang hướng mạnh đến phục vụ Nhân dân.

Từ ngày sắp xếp đến hết năm 2025, Trung tâm đã tiếp nhận 5.294 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 94,11%. Sang quý I năm 2026, Trung tâm tiếp nhận 2.547 hồ sơ, đạt 100% qua kênh trực tuyến. Tỷ lệ hài lòng của người dân luôn đạt 100%. Những con số này phản ánh nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thích nghi và làm chủ mô hình mới.

Quầy nộp hồ sơ dành cho người thuộc diện ưu tiên

Để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người lớn tuổi và đồng bào Khmer, Trung tâm đã xây dựng các video hướng dẫn bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer, đăng tải trên các nền tảng như website, Facebook, Zalo của xã.

Anh Kiên Hoàng Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Thành, cho biết, thời gian đầu, các công chức phụ trách từng lĩnh vực còn gặp không ít lúng túng. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn kịp thời, đặc biệt là sự quan tâm của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ, công chức đã từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực chuyên môn.

Đối với người cao tuổi và đồng bào dân tộc, Trung tâm bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, đội ngũ công chức của Trung tâm đã dần nâng cao bản lĩnh, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, gần gũi, thân thiện, đúng với tinh thần chính quyền phục vụ nhân dân.

Người dân xã Châu Thành đến làm thủ tục hành chính

Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, tỉnh đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Các lớp tập huấn về chuyên môn, kỹ năng hành chính, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được tổ chức thường xuyên, giúp cán bộ, công chức cấp xã nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm bổ sung, tăng cường nguồn nhân lực cho cấp xã. Cụ thể, đã điều động 137 công chức, viên chức từ cấp tỉnh về công tác tại xã, phường; đồng thời tiếp nhận 235 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã ở những vị trí còn thiếu, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Việc này góp phần giảm áp lực công việc, giúp bộ máy chính quyền cấp xã vận hành ổn định, hiệu quả hơn.

Song song với kiện toàn tổ chức, tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp trung gian đã được chuyển giao về cơ sở, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, cùng với thực hiện nguyên tắc phi địa giới hành chính, đã góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng phục vụ.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trà Côn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Long Châu là phường trung tâm của tỉnh, nơi đặt trung tâm hành chính. Những ngày đầu sắp xếp, phường gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các sở, ngành cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoạt động của phường đã dần đi vào nền nếp.

Ông Lê Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Long Châu cho biết, hiện nay công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các đơn vị sự nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do số lượng biên chế còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc được phân cấp ngày càng lớn.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thường xuyên đến kiểm tra các xã để sớm phát hiện xử lý kịp thời những khó khăn khó khăn, vướng mắc .

Ông Nam cho biết thêm, nếu được bổ sung thêm biên chế, áp lực công việc sẽ được giảm bớt, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Sở Nội vụ tỉnh, thời gian tới, Vĩnh Long sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng tinh thần nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Vĩnh Long đang từng bước đi vào ổn định, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.