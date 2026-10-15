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Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn củng cố nền tảng pháp lý cho hợp tác Việt – Trung

Thứ Năm, 09:50, 15/10/2026
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VOV.VN - Ông Trương Kiến Quốc, Tổng thư ký Học hội Charhar Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là bước tiếp nối quan trọng các nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho hợp tác Việt – Trung.

Theo ông Trương Kiến Quốc, chuyến thăm đã tiếp nối đà phát triển chiến lược của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc được xác lập tại cuộc gặp giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước hồi tháng 4/2026, đồng thời thúc đẩy triển khai những định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước xác lập.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, các cuộc tiếp xúc cấp cao góp phần tăng cường đồng thuận, củng cố lòng tin và phát đi thông điệp về định hướng phát triển quan hệ hai nước.

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Ông Trương Kiến Quốc, Tổng thư ký Học hội Charhar Trung Quốc

Ông cho rằng Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã đánh dấu bước phát triển mới của cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy thực hiện các văn kiện hợp tác sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và có khả năng dự báo cao. Hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị mà còn hỗ trợ tháo gỡ các trở ngại pháp lý trong thương mại, đầu tư và hoạt động xuyên biên giới.

 “Như tôi vừa nói, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp phục vụ hợp tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là trong kinh tế, kinh tế số và cơ sở hạ tầng. Hợp tác giữa các cơ quan lập pháp cung cấp khung pháp lý cho hợp tác kinh tế ở trình độ cao hơn và phạm vi rộng hơn trong tương lai, giúp hai bên hiểu rõ khung pháp lý của nhau, đặc biệt phát huy vai trò trong việc kết nối pháp luật, để hợp tác kinh tế song phương phát triển ổn định và với tốc độ cao hơn”,  ông nhận định.

Theo ông, kinh nghiệm hai nước có thể bổ sung qua trao đổi giữa các cơ quan lập pháp, tư pháp, viện nghiên cứu và các học giả.

“Tôi cho rằng, trong lập pháp, phát triển kinh tế, quản lý xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền, kinh nghiệm của hai nước có thể bổ sung cho nhau. Trung Quốc có thể học hỏi kinh nghiệm lập pháp tốt của các đồng chí Việt Nam; ngược lại, các đồng chí Việt Nam cũng có thể tham khảo những thành quả tốt của Trung Quốc”, ông khẳng định.

Ông Trương Kiến Quốc cho rằng chuyến thăm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, mở rộng sang kết nối hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, năng lượng sạch và vệ tinh thông tin liên lạc.

Nhu cầu phát triển hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp số của Việt Nam có tính bổ sung với thế mạnh về công nghệ, năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực này sẽ giúp hai nước phát huy lợi thế, tối ưu hóa nguồn lực và nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

Qua đó, hợp tác song phương có thể mở rộng từ thương mại hàng hóa sang kết nối công nghệ, vốn và dịch vụ. Để phát huy hiệu quả những kết quả đạt được, hai nước cần sớm chuyển các nhận thức chung thành cơ chế, chính sách và giải pháp triển khai cụ thể.

Về việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, ông cho rằng đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa các kênh chính thức và giao lưu nhân dân.

Theo ông, các tổ chức dân gian và giới trí thức cần góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đồng thuận xã hội và lan tỏa hình ảnh hữu nghị giữa hai nước.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa, và thông qua các tổ chức dân gian như Viện nghiên cứu Chahar của chúng tôi, thúc đẩy hai bên hiểu rõ hơn về lập pháp của nhau, để nhân dân hai nước có thể triển khai hợp tác kinh tế tốt hơn”, ông cho biết.

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, những kết quả của chuyến thăm sẽ có ý nghĩa hơn khi được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác, góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững.

 

 

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Phó Chủ tịch Quốc hội: Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã

VOV.VN - Chiều 14/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI tại xã Phú Thiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định với cử tri, Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh hay cấp xã.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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