中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Có 72/92 xã, phường của Thái Nguyên đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Chủ Nhật, 21:12, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, đến 19h ngày 15/3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định.

Tỉnh Thái Nguyên có 1.503 khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 29 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên và 730 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. 

Tỉnh Thái Nguyên có 1.503 khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội của toàn dân. Lễ khai mạc được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, thu hút đông đảo cử tri tham gia. Ngay từ sáng sớm, tại nhiều địa phương, cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Không khí bầu cử diễn ra phấn khởi, trật tự và khẩn trương. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử trước đó, cử tri quan tâm đến chương trình hành động, năng lực và quá trình công tác của các ứng cử viên, từ đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

72/92 xã, phường của Thái Nguyên đạt tỉ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Đến 19h, tỉnh Thái Nguyên có 1.239.022 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%. Đáng chú ý, 100% đơn vị cấp xã đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%, trong đó 72/92 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cùng với việc tổ chức bầu cử, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai chặt chẽ. Lực lượng công an, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn cho cử tri đi lại và tham gia bầu cử thuận lợi. Thời tiết trong ngày thuận lợi cũng góp phần để cử tri tham gia bỏ phiếu đông đủ.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên bầu cử cử tri bỏ phiếu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thái Nguyên nỗ lực đảm bảo an ninh cho hơn 1.500 tổ bầu cử

VOV.VN - Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng công an của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, siết chặt an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cử tri tại các khu vực bỏ phiếu

Rộn ràng không khí bầu cử ở vùng cao Thái Nguyên

VOV.VN - Không khí bầu cử đang lan tỏa khắp các xóm, bản của các xã miền núi tỉnh Thái Nguyên. Cờ hoa rực rỡ, người dân phấn khởi chuẩn bị cho Ngày hội non sông, sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân vào ngày 15/3.

Thái Nguyên lên 18 kịch bản đảm bảo ANTT cho ngày bầu cử

VOV.VN - Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, trật tự để ngày bầu cử 15/3 thực sự trở thành “Ngày hội non sông” của toàn dân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội