Có 72/92 xã, phường của Thái Nguyên đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Tỉnh Thái Nguyên có 1.503 khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 29 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên và 730 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tỉnh Thái Nguyên có 1.503 khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội của toàn dân. Lễ khai mạc được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, thu hút đông đảo cử tri tham gia. Ngay từ sáng sớm, tại nhiều địa phương, cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Không khí bầu cử diễn ra phấn khởi, trật tự và khẩn trương. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử trước đó, cử tri quan tâm đến chương trình hành động, năng lực và quá trình công tác của các ứng cử viên, từ đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

72/92 xã, phường của Thái Nguyên đạt tỉ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Đến 19h, tỉnh Thái Nguyên có 1.239.022 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%. Đáng chú ý, 100% đơn vị cấp xã đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%, trong đó 72/92 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cùng với việc tổ chức bầu cử, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai chặt chẽ. Lực lượng công an, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn cho cử tri đi lại và tham gia bầu cử thuận lợi. Thời tiết trong ngày thuận lợi cũng góp phần để cử tri tham gia bỏ phiếu đông đủ.