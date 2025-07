Công an Cao Bằng: Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động bám sát các Nghị quyết, chương trình công tác, tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ANTT, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng”; Công tác phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra, làm rõ 124 vụ với 239 đối tượng, đạt tỉ lệ 100%; Phát hiện, xử lý 54 vụ đánh bạc, 145 vụ ma túy (thu giữ hơn 1,18 kg heroin, ma túy tổng hợp). Trên lĩnh vực kinh tế, xử lý 187 vụ buôn lậu, thu giữ hàng chục tấn hàng hóa vi phạm. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh với 15 mô hình mới, duy trì hiệu quả hơn 1.300 tổ, điểm hoạt động trên toàn tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng cần phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục bám sát các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, cụ thể hóa thành kế hoạch sát với đặc điểm địa bàn. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, dự báo tình hình; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội, nhất là Đại hội Đảng các cấp; kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, cần xác định đây là nhiệm vụ "then chốt của then chốt"; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, bố trí cán bộ khoa học, ưu tiên cho cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo tốt chế độ, chính sách, điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó là tăng cường phối hợp giữa Công an với Quân sự, các ban ngành, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định từ cơ sở.