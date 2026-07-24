Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng 23/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định. Tin của PV Hoàng Ân.

