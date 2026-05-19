Croatia coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Croatia đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1994; khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Croatia trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Croatia là đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Balkan.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Croatia đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1994. Ảnh: Quang Hòa/Báo TG&VN

Thông báo một số nét lớn về tình hình Việt Nam và trao đổi về quan hệ hai nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp lập trường, chia sẻ quan điểm tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, EU, ASEAN, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Bộ trưởng Gordan Grlić Radman bày tỏ vui mừng lần đầu được thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà phía Việt Nam dành cho Đoàn; khẳng định Croatia coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, logistics thông minh, kinh tế biển, du lịch và lao động.

Bộ trưởng Gordan Grlić Radman bày tỏ vui mừng lần đầu được thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Quang Hòa/Báo TG&VN

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Croatia còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển, nhất là trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, cảng biển và du lịch; nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc điều phối quan hệ song phương; thúc đẩy sớm thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế nhằm rà soát tình hình hợp tác, xác định phương hướng và biện pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước.

Hai Bộ trưởng nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu thị trường, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh, phù hợp với xu thế phát triển mới như công nghệ thông tin, an ninh mạng, logistics xanh, năng lượng mới, hợp tác cảng biển. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Croatia tiếp tục tích cực hỗ trợ, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và Croatia nói riêng; có tiếng nói thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định, không báo cáo (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên nhấn mạnh triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch và lao động; nhất trí tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng bổ trợ, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng khẳng định cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc và ASEAN - EU, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Croatia đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Ảnh: Quang Hòa/Báo TG&VN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Croatia đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước.