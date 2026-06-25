Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 24/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử 17 người trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an).