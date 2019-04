Đà Nẵng: Một số việc sau thanh tra ảnh hưởng tư tưởng cán bộ công chức

Sáng 12/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 16, đánh giá tình hình công tác Quý I, bàn phương hướng nhiệm vụ Quý II, năm 2019.

Năm nay, thành phố Đà Nẵng tiếp tục chọn làm “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Ngay từ đầu năm, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ chức thành công “Tọa đàm Mùa xuân 2019”; Tọa đàm liên kết phát triển nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ, triển khai xúc tiến đầu tư năm 2019.

Quý 1 năm nay, Đà Nẵng đã thu hút đầu tư hơn 1800 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, cấp Giấy Chứng nhận đầu tư nước ngoài cho 31 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 350 triệu USD. Các chỉ số tăng trưởng kinh tế như du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều tăng, thu ngân sách hơn 7000 tỷ đồng, cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 16.

Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém từ thực tế. Đó là tiến độ giải phóng mặt bằng chậm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực bất cập, chưa kịp thời phát hiện, xử lý những bất ổn về thị trường bất động sản, sạt lở đất, ô nhiễm môi trường một số khu vực; Tình hình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động bảo kê, tín dụng đen còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông nghiêm trọng gia tăng, gây bất an trong nhân dân.



Một số vụ việc sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của thành phố; tư tưởng, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức và sự phối hợp giữa các ngành trong bộ máy hành chính chưa đồng bộ khiến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp có lúc, có nơi còn chậm.

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chung của thành phố còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tiếp tục tụt hạng năm thứ 2 liên tiếp. Ông Trương Quang Nghĩa đề nghị cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định kinh tế - xã hội của những biến động thị trường bất động sản, mua bán đất nền trên địa bàn thành phố.

Nêu con số, chỉ trong 6 ngày đầu tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, ông Trương Quang Nghĩa đề nghị làm rõ trách nhiệm của ngành chức năng và Công an.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng yêu cầu cần sớm khắc phục các vấn đề liên quan đến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức. “Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, phát huy vai trò giảm sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể. Các vấn đề liên quan đến tư tưởng, động lực làm việc của cán bộ công chức, viên chức sau các việc thanh tra, điều tra cũng như trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế tại các cơ quan đơn vị” – ông Trương Quang Nghĩa nói.

Ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết: hiện nay trên địa bàn thành phố có 67 dự án trọng điểm, động lực đang tập trung triển khai trong giai đoạn 2016-2020; trong đó, 38 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 8 dự án đầu tư từ nguồn vốn của các bộ, ngành và 21 dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã có những chuyển biến khá tích cực.

Về việc thu hồi 7 khu đất để xây dựng công viên, ông Trần Phước Sơn cho biết, có 3 lô đất là chứng cứ của vụ án Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Các lô đất còn lại, UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành tiến hành khái toán giá trị bồi thường về đất, về vật kiến trúc trên đất để hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xây dựng cơ bản.



Để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, ông Trần Phước Sơn yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án nghiêm túc xây dựng kế hoạch tiến độ và cam kết tiến độ hoàn thành cụ thể từng dự án, đồng thời có chế tài với các đơn vị chậm trễ; trên cơ sở đó Sở KH&ĐT sẽ phối hợp các sở ngành liên quan theo dõi, kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố đôn đốc, chỉ đạo; Đề nghị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tối thiểu 60% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ và 15% về tổng giá trị gói thầu trong năm 2019./.

