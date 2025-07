Đà Nẵng tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng

Từ văn kiện, nhân sự đến từng chi tiết trang trí, tuyên truyền, an ninh… đang được chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và chỉn chu, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ, mở ra chặng đường phát triển mới cho Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng hiện nay có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025–2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thể hiện rõ nét tinh thần thống nhất, trách nhiệm cao và tầm nhìn chiến lược. Thành ủy Đà Nẵng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm với tinh thần quyết liệt, bài bản và toàn diện.

Hiện nay, các nội dung quan trọng phục vụ Đại hội đã và đang được triển khai khẩn trương. Đề án nhân sự và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã được thông qua tại Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và gửi báo cáo Trung ương theo đúng quy định. Các tiểu ban tổ chức, tuyên truyền, hậu cần, an ninh... đang tích cực rà soát từng hạng mục cụ thể như kịch bản chương trình, nội dung các phiên làm việc, bố trí tổ chức các tổ đại biểu, phương án trang trí hội trường, đảm bảo đường truyền, âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự...

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đang được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử thành phố khẩn trương hoàn thiện việc biên soạn và xuất bản Biên niên sự kiện Đà Nẵng từ khởi thủy đến nay theo chỉ đạo của Thành ủy.

Báo và Phát thanh – Truyền hình thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng các phim tư liệu, phóng sự chuyên đề để trình chiếu tại Đại hội, nêu bật những thành tựu nổi bật của thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Công an thành phố đã ban hành kế hoạch tổng thể, triển khai các phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội.

Thành uỷ Đà Nẵng giao Đảng uỷ UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện thiết kế chính thức logo Đại hội và các phương án trang trí phù hợp với yêu cầu chính trị, đảm bảo tính trang trọng, đồng bộ và thẩm mỹ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, phối hợp chặt chẽ giữa các khâu, các cấp để đảm bảo Đại hội diễn ra an toàn, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Công tác tổ chức trang trí, tuyên truyền trực quan được quan tâm nhằm tạo không khí sôi nổi hướng về Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định, việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025–2030 có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn của miền Trung và cả nước trong giai đoạn tới.

Về văn kiện và Đề án nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã thông qua và gửi báo cáo trình Ban Tổ chức Trung ương. Ở bước tiếp theo, Đà Nẵng tập trung chuẩn bị các nội dung liên quan đến chương trình, kịch bản, nội quy, quy chế Đại hội; phân công các tổ đại biểu; cập nhật tiến độ công tác tham mưu xây dựng văn kiện và tổ chức phục vụ Đại hội.

"Về tổng thể, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị từ cấp thành phố đến các xã, phường đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương; phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 5/8”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.