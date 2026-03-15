  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử

Chủ Nhật, 20:52, 15/03/2026
VOV.VN - Từ sáng sớm 15/3, đông đảo cử tri ở tỉnh Quảng Ninh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc khu Vân Đồn là địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất của tỉnh.

Hơn 1.243 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ của cờ Tổ quốc cùng các băng rôn, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 16, phường Hạ Long

Trong hơn một triệu cử tri của tỉnh Quảng Ninh tham gia bầu cử lần này có 30.138 cử tri trên 80 tuổi, 12.959 cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu khi vừa tròn 18 tuổi. Bên cạnh đó, 5.938 cử tri là người cao tuổi, sức khỏe yếu, người khuyết tật hoặc đang ở nơi tạm giam, tạm giữ cũng được tạo điều kiện thực hiện quyền bầu cử thông qua hòm phiếu phụ, bảo đảm mọi công dân đều có thể tham gia ngày hội dân chủ của đất nước.

Nhà văn hoá khu Đồn Điền, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh là điểm bỏ phiếu của hơn 1.100 cử tri là công nhân và các cán bộ, kỹ sư của dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

Đặc khu Vân Đồn có 76 khu vực bỏ phiếu (nhiều nhất tỉnh Quảng Ninh), trong đó 23 điểm đặt trên các đảo. Đây cũng là khu vực hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất của địa phương này.

Ông Tô Văn Hải - Phó Bí thư thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Đặc khu Vân Đồn nhấn mạnh: "Đây là cuộc bầu cử đầu tiên mà chúng ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chúng tôi cũng đã rất quan tâm đến việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc lập, niêm yết và rà soát, điều chỉnh danh sách của cử tri, nắm chắc số lượng công nhân lao động trên các công trình, khách du lịch và số ngư dân trên biển, tạo điều kiện tối đa để công dân có nhu cầu bầu cử trên địa bàn đặc khu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật". 

Việc tổ chức ngày bầu cử an toàn, đúng quy định tại Quảng Ninh không chỉ bảo đảm quyền và nghĩa vụ, thể hiện trách nhiệm với đất nước của cử tri, mà còn cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, khoa học ở các địa phương sau khi thực hiện mô hình hai cấp.

Quảng Ninh: Tuyên truyền bầu cử tới ngư dân, sẵn sàng cho ngày hội lớn

VOV.VN - Tại các khu phố ven biển phường Hà An, Quảng Ninh, không khí chuẩn bị bầu cử diễn ra khẩn trương. Do có đông ngư dân làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, địa phương đã linh hoạt các biện pháp tuyên truyền, giúp cử tri dù đi biển hay làm việc trên bờ đều nắm thông tin, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Vân Đồn Quảng Ninh đặc khu cử tri bỏ phiếu
Đưa thông tin bầu cử đến từng thôn bản vùng biên Lạng Sơn

VOV.VN - Những ngày cận kề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tại các thôn bản vùng biên tỉnh Lạng Sơn. Thông tin về ngày bầu cử được đưa đến từng hộ dân, giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Đặc khu Bạch Long Vĩ bầu cử sớm hơn 1 ngày

VOV.VN - Với đặc thù nằm xa đất liền, đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 14/3, sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm tại đặc khu đã sẵn sàng.

Đảm bảo quyền cử tri tại các khu vực đặc thù ở Quảng Ninh

VOV.VN - Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Quảng Ninh, công tác chuẩn bị bầu cử tại những khu vực đặc thù như trại tạm giam hay cơ sở cai nghiện ma túy cũng đang được triển khai chặt chẽ, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân.

