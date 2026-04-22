Tại buổi tiếp, Tổng thống José Ramos-Horta nhắc lại những tình cảm trân trọng dành cho Việt Nam, đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam đối với Timor-Leste trong quá trình đấu tranh giành độc lập từ những năm 70 của thế kỷ trước cho đến quá trình gia nhập và hội nhập ASEAN hiện tại.

Tổng thống José Ramos-Horta cho rằng, Việt Nam luôn dành trọn sự ngưỡng mộ của các quốc gia trên toàn thế giới trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng hoà bình, tiến hành hoà giải, phát triển quan hệ tốt đẹp với các quốc gia, trong xóa đói giảm nghèo và đang vượt lên trong nỗ lực phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam luôn là hình mẫu phát triển với nhiều kinh nghiệm quý để Timor-Leste tham khảo.

Đại biện Phạm Bình Đàm chào xã giao Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos Horta

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, nhà lãnh đạo Timor-Leste ghi nhận những đóng góp thiết thực của Telemor trong việc mở rộng kết nối, thúc đẩy tiếp cận dịch vụ số, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại nước này. Timor-Leste sẽ tiếp tục hỗ trợ Telemor mở rộng kết nối cáp quang với Australia nhằm nâng cấp dịch vụ viễn thông. Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm được đón Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Timor-Leste, coi đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước và mở rộng hợp tác đầu tư.

Tổng thống José Ramos-Horta đặc biệt đánh giá cao việc Việt Nam mở Đại sứ quán trường trú tại Dili, coi đây là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ song phương.

Về hợp tác khu vực, Tổng thống cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ tích cực và nhất quán đối với việc Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN. Trong bối cảnh Timor-Leste đang nỗ lực đáp ứng kỳ vọng của các nước thành viên, ưu tiên giữ vững ổn định chính trị, xã hội và chuẩn bị nguồn lực cho năm Chủ tịch ASEAN 2029, ông mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ trong đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, đồng thời chia sẻ thêm kinh nghiệm về thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và hội nhập khu vực.

Về phần mình, Đại biện Phạm Bình Đàm cảm ơn Tổng thống José Ramos-Horta đã dành thời gian tiếp ngay trong những ngày đầu tiên đến Timor-Leste nhận nhiệm vụ, bày tỏ tự hào là Trưởng cơ quan Đại diện thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor-Leste, coi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Đại biện khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối hiệu quả giữa Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Timor-Leste.

Đại biện nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và phù hợp với nhu cầu phát triển của Timor-Leste như đào tạo nguồn nhân lực, ngư nghiệp, du lịch, viễn thông và chuyển đổi số. Theo Đại biện, Timor-Leste có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và có thể đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ và hạ tầng phục vụ du lịch; trong khi ở lĩnh vực ngư nghiệp, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cùng nghiên cứu các mô hình hợp tác cụ thể. Đại biện cũng khẳng định, để hợp tác song phương đạt kết quả thực chất, bên cạnh các thỏa thuận và định hướng ở cấp cao, các cơ quan hai bên ở cấp làm việc cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, từng bước chuyển các cam kết chính trị thành kết quả hợp tác thực tế.

Đại biện Phạm Bình Đàm trả lời phỏng vấn với báo chí Timor-Leste về tình hình quan hệ hai nước

Đại biện Phạm Bình Đàm cũng đề nghị phía Timor-Leste quan tâm đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ thuê nhà đất lâu dài thuộc sở hữu của Chính phủ để có thể khai trương tòa nhà Đại sứ quán trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau buổi làm việc, Đại biện Phạm Bình Đàm đã trả lời phỏng vấn ngắn với báo chí Timor-Leste về tình hình quan hệ Việt Nam - Timor-Leste, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của việc Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste chính thức đi vào hoạt động và triển vọng phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian tới.