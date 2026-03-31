中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại hội XIV và những nhận thức mới về Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 11:42, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng (xuất bản lần thứ 24, có sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng) là cẩm nang lý luận do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì biên soạn, phối hợp NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) đã chủ trì, phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây là nguồn tài liệu chuẩn mực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong toàn quốc.

Ngay sau Đại hội XIV, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã kịp thời cập nhật, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo hướng chuẩn mực và nội dung bám sát các quan điểm chỉ đạo mới, giúp học viên nắm vững lý luận và xác định rõ phương hướng phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Cuốn sách kế thừa tinh hoa các kỳ xuất bản trước, đồng thời cập nhật toàn diện tư duy chiến lược từ Văn kiện Đại hội XIV nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới. Tài liệu này bao quát toàn diện những nội dung cơ bản nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ việc khái quát lịch sử Đảng, trình bày Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đến phân tích nội dung Điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những định hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Mỗi bài học đều được thiết kế gắn với nội dung thảo luận, giúp học viên phát huy tư duy phản biện và năng lực liên hệ thực tiễn.

Dai hoi xiv va nhung nhan thuc moi ve Dang cong san viet nam hinh anh 1
Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì biên soạn.

Nội dung của tài liệu được xây dựng theo các chuyên đề trình bày ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học và tính chính trị cao. Nhờ đó, người học không chỉ tiếp thu kiến thức một cách hệ thống mà còn có thể liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Bên cạnh việc cung cấp tri thức, tài liệu còn đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục động cơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Đây là nội dung mang tính định hướng, giúp người học xác định rõ: Vào Đảng không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân mà là để cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuốn sách nhấn mạnh yêu cầu mỗi quần chúng ưu tú cần không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho xã hội. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới, bảo đảm chất lượng và tính kế thừa trong xây dựng Đảng.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc, việc củng cố niềm tin và nâng cao bản lĩnh chính trị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cuốn tài liệu chính là “lá chắn” tư tưởng vững chắc, giúp học viên nhận diện đúng - sai, kiên định lập trường trước các thông tin xấu độc. Đồng thời, đây cũng là công cụ hữu hiệu để lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường xã hội ổn định. Với ý nghĩa đó, cuốn sách không chỉ bồi đắp tri thức mà còn tôi luyện ý chí, quyết tâm cho những quần chúng ưu tú sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

 

 

Minh Thư/VOV.VN
Tag: nhận thức về Đảng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Sáng 27/2, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII, năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của báo chí trong lan tỏa nghị quyết, phản ánh sinh động thực tiễn xây dựng Đảng và củng cố niềm tin từ cơ sở.

VOV.VN - Sáng 7/2, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã làm rõ kết quả xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIII, 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và mục tiêu xây dựng Đảng thật sự "là đạo đức, là văn minh".

VOV.VN - Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội, ngày 20/1/2026, nêu rõ những cốt lõi trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV: Tinh thần cầu thị, khoa học, hành động.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội