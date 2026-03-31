Đại hội XIV và những nhận thức mới về Đảng Cộng sản Việt Nam

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) đã chủ trì, phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây là nguồn tài liệu chuẩn mực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong toàn quốc.

Ngay sau Đại hội XIV, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã kịp thời cập nhật, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo hướng chuẩn mực và nội dung bám sát các quan điểm chỉ đạo mới, giúp học viên nắm vững lý luận và xác định rõ phương hướng phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cuốn sách kế thừa tinh hoa các kỳ xuất bản trước, đồng thời cập nhật toàn diện tư duy chiến lược từ Văn kiện Đại hội XIV nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới. Tài liệu này bao quát toàn diện những nội dung cơ bản nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ việc khái quát lịch sử Đảng, trình bày Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đến phân tích nội dung Điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những định hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Mỗi bài học đều được thiết kế gắn với nội dung thảo luận, giúp học viên phát huy tư duy phản biện và năng lực liên hệ thực tiễn.

Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì biên soạn.

Nội dung của tài liệu được xây dựng theo các chuyên đề trình bày ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học và tính chính trị cao. Nhờ đó, người học không chỉ tiếp thu kiến thức một cách hệ thống mà còn có thể liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Bên cạnh việc cung cấp tri thức, tài liệu còn đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục động cơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Đây là nội dung mang tính định hướng, giúp người học xác định rõ: Vào Đảng không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân mà là để cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuốn sách nhấn mạnh yêu cầu mỗi quần chúng ưu tú cần không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho xã hội. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới, bảo đảm chất lượng và tính kế thừa trong xây dựng Đảng.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc, việc củng cố niềm tin và nâng cao bản lĩnh chính trị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cuốn tài liệu chính là “lá chắn” tư tưởng vững chắc, giúp học viên nhận diện đúng - sai, kiên định lập trường trước các thông tin xấu độc. Đồng thời, đây cũng là công cụ hữu hiệu để lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường xã hội ổn định. Với ý nghĩa đó, cuốn sách không chỉ bồi đắp tri thức mà còn tôi luyện ý chí, quyết tâm cho những quần chúng ưu tú sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng trong kỷ nguyên mới.