  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại sứ Phan Minh Giang trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Fiji

Thứ Tư, 16:08, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, tại thủ đô Suva, Fiji, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand kiêm nhiệm Fiji Phan Minh Giang đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu, chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thường trú tại Cộng hòa Fiji.

Lễ tiếp nhận Thư ủy nhiệm được tổ chức trang nghiêm tại Phủ Tổng thống Fiji, với các nghi lễ trọng thể, cùng sự tham dự của các đại diện quan chức Văn phòng Tổng thống, Chính phủ và Bộ Ngoại giao và Thương mại Fiji.

Tại buổi tiếp kiến dành riêng cho Đại sứ Việt Nam Phan Minh Giang ngay sau lễ tiếp nhận, Tổng thống Fiji Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu thể hiện ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc đầy hào hùng của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Phan Minh Giang trình thư ủy nhiệm trước Tổng thống Fiji Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu. (Nguồn: Chính phủ Fiji)

Khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, Tổng thống Fiji đề nghị hai nước cần phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả hơn hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng, trong đó Fiji mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, cũng như hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, cùng chung tay giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu. Nhân dịp này, Ngài Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu chúc Đại sứ Phan Minh Giang có nhiệm kỳ công tác thành công, hoàn thành xuất sắc vai trò Đại sứ Việt Nam tại Fiji.

Bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thường trú tại Cộng hòa Fiji, Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đại sứ Phan Minh Giang tin tưởng rằng, với quyết tâm và nỗ lực của cả hai nước, Việt Nam và Fiji sẽ phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm và có thế mạnh, tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Tổng thống Fiji Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu tiếp Đại sứ Phan Minh Giang. (Nguồn: Chính phủ Fiji)

Trong khuôn khổ chuyến công tác trình Thư ủy nhiệm, theo kế hoạch dự kiến, Đại sứ Phan Minh Giang sẽ chào xã giao Thủ tướng Fiji, gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Fiji, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành phụ trách nông nghiệp, hợp tác nghề cá, môi trường và biến đổi khí hậu, cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Fiji, đồng thời gặp gỡ một số đại diện cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn tại Fiji.

Việt Nam/VOV-Australia
Tag: Đại sứ Phan Minh Giang trình thư ủy nhiệm Fiji Cộng hòa Fiji Tổng thống Fiji
Tổng thống Fiji đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam
VOV.VN - Tiếp Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư, Tổng thống Fiji đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới; sẵn sàng phối hợp và ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-New Zealand lần thứ XIV
VOV.VN - Trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cùng phái đoàn New Zealand hôm 24/4 đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến trình hợp tác và trao đổi các định hướng lớn cho giai đoạn tới.

