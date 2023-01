Ngày 5/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền – Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông qua Quyết định về việc điều động cán bộ đối với Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an. Đồng thời, công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh – Phó Cục trưởng Cục B04 đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, đối với Đại tá Lâm Thành Sol trong hơn 01 năm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác ở Cục Ngoại tuyến vô cùng quan trọng, do đó Đại tá Lâm Thành Sol cũng cần phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh, để củng cố, kiện toàn lực lượng công an, Đại tá Bùi Quốc Khánh (sinh năm 1968, quê quán xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Đại tá Bùi Quốc Khánh có hơn 35 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó có hơn 15 năm đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại đơn vị của Tổng Cục tình báo, Cục B04. Việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng là sự tin tưởng, tín nhiệm của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng trao hoa chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol (người đứng thứ 2 từ phải sang trái) và đại tá Bùi Quốc Khánh (người đứng thứ 3 từ phải sang trái).

Do đó, trên cương vị công tác mới, Đại tá Bùi Quốc Khánh phải không ngừng nỗ lực, phát huy trình độ, kinh nghiệm, luôn là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương, là chỗ dựa đáng tin cậy cho cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quốc Khánh hứa sẽ quyết tâm phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ đã được lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng giao phó. Cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.