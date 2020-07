Đại tá Đặng Hồng Đức tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái

Trong 2 ngày 21 - 22/7, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có 195 đại biểu, đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh, chỉ đạo công tác bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Yên Bái chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ đó, an ninh quốc gia trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế. Toàn lực lượng đã tập trung làm rõ trên 91% các vụ phạm tội xâm phạm trật xã hội, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 100%. Đã phát hiện triệt phá gần 7.500 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện, phát hiện bắt giữ gần 900 vụ với hơn 1.500 đối tượng phạm tội ma túy. Bên cạnh đó, cũng phát hiện xử lý hơn 700 vụ với trên 700 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính nộp ngân sách Nhà nước trên 2,4 tỷ đồng...

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thu được nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đại tá Đặng Hồng Đức tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đề ra 7 mục tiêu cụ thể, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí. Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu đạt 100%. Đại hội cũng bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025./.