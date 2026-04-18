Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, chức sắc tôn giáo khu vực Nam Bộ

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Chương trình gặp mặt. Tham dự Chương trình có 100 vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo khu vực Nam bộ...

Các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ hiện có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó hơn 3.224.000 người là người dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 7,8% dân số trên địa bàn).

Trong thời gian qua, sự phát triển vững mạnh và thành công trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn có sự đóng góp quan trọng của hàng chục ngàn già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo. Đây là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng; là cầu nối giữa lòng dân và ý Đảng, luật tục và luật pháp, giữa chính quyền với nhân dân; có vai trò quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế bền vững, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trong 5 năm (2021-2026), quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tổ chức 1.441 buổi tuyên truyền tập trung, với hơn 163.200 lượt người tham dự; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin và tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Thông qua hoạt động đã trực tiếp tham gia hòa giải trên 4.500 lượt vụ mâu thuẫn, cảm hóa gần 600 đối tượng vi phạm, góp phần giải quyết trên 1.200 vụ việc về an ninh, trật tự, cung cấp hàng nghìn nguồn tin quan trọng giúp các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn hành vi truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo vượt biên, chống đối chính quyền, góp phần ổn định an ninh trật tự ở cơ sở… Nhiều điển hình tiêu biểu như: Già làng Điểu Giót, người dân tộc S’tiêng, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai; Ông Hari Chàm Min, người có uy tín, ấp Tân Trung B, tỉnh Tây Ninh; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì chùa Vạn Thiện, phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại đức Thích Pháp Trí, trụ trì Chùa Thập Phương, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; Hòa thượng Thạch Hà, cao tăng tiêu biểu của Phật giáo Nam tông Khmer tại tỉnh Cà Mau….

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, các già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã phát huy tốt vai trò trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, hỗ trợ chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng địa bàn an toàn…

Một số mô hình hiệu quả trong giai đoạn 2021-2026, như: “Tết Quân - Dân”; “Xứ họ đạo, chùa, thánh thất an toàn về an ninh trật tự”; “Tổ tự quản trong đồng bào tôn giáo”; “Xứ họ đạo 3 không” (không phạm tội, không ma tuý, không vi phạm pháp luật) ... tiếp tục khẳng định giá trị bền vững trong củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình quân-dân, các đại biểu đã được nghe những ý kiến trao đổi của lãnh đạo địa phương và già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu khu vực Nam bộ.

Nêu bật những kết quả đạt được, các ý kiến đã đề xuất nhiều nội dung, biện pháp quan trọng để nâng cao hơn nữa vai trò của các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ông Trần Phương Vủ-Trưởng ấp 6, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, người dân tích cực nghiên cứu, tiếp thu văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn triển khai thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo nhất là trên tuyến biên giới đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, trong những thắng lợi chung của đất nước có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đồng bào các dân tộc khu vực Nam Bộ, nổi bật là vai trò của các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo- những trụ cột tinh thần của thôn ấp, giáo họ, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân. Uy tín và ảnh hưởng của các vị hình thành chính từ sự gương mẫu, công tâm, trách nhiệm, nghĩa tình. Vì vậy tiếng nói của các vị luôn có sức thuyết phục sâu sắc, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng đề nghị các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn Nam Bộ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương chiến lược có tính cách mạng, đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

“Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các vị già làng, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo. Sự đồng hành và ủng hộ của các vị không chỉ góp phần giữ vững ổn định từng thôn, từng ấp, khu dân cư mà còn trực tiếp củng cố nền tảng chính trị xã hội của đất nước. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng khu vực Nam Bộ và cả nước của chúng ta phát triển nhanh, bền vững và vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại Chương trình gặp mặt, Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng, Binh đoàn 20, Quân chủng Hải Quân, Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng quà cho 100 già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu khu vực Nam Bộ.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã đến Dâng hương lên Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.