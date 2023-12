Đắk Lắk: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vĩnh Cảnh, đảng viên chi bộ Buôn M’Duk, Đảng bộ phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính.



Ông Trần Vĩnh Cảnh và ông Đinh Xuân Diệu bị xem xét kỷ luật do liên quan đến vụ việc tổ chức đấu giá, xử lý kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho 6 hộ dân trúng đấu giá năm 2006 tại khu dân cư số 47 đường Lý Tự Trọng chưa đúng quy định.



Liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định, khuyết điểm, vi phạm của ông Huỳnh Ngọc Luân, đảng viên Chi bộ TDP 6, thuộc Đảng bộ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây ông sinh hoạt, công tác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Huỳnh Ngọc Luân, bằng hình thức Cảnh cáo. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Ngọc Luân và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.



Tại kỳ họp lần này, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Lê Văn Cường, đảng viên Chi bộ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Đảng bộ Phòng PK02 thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk; nguyên đảng viên Chi bộ Công an Phường 9, Đảng bộ thành phố Đà Lạt thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Lý do, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021, ông đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Cường gây dư luận xấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Công an và cá nhân, mức độ vi phạm rất nghiêm trọng.



Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vương Hữu Nhi, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.