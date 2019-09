Sáng 25/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về “Công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc và Chỉ thị số 45 của Ban Bí thư về một số công tác đồng bào dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua đã đạt được những thành tựu rất quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự và đóng góp thành tựu phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố. Đời sống mọi mặt cả về vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng nâng cao. Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở không ngừng được củng cố và trưởng thành vững mạnh.

Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý trong công tác bảo đảm chủ quyền biên giới, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; trong công tác đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng chống đối trong nước lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo... nhất là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Ban Biên tập, Tổ Thư ký Hội thảo tiếp tục nghiên cứu các nội dung của Hội thảo để bổ sung vào báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45.

Đồng thời đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục làm tốt các mặt công tác đã đạt được, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; giải quyết hài hòa mối quan hệ dân tộc, tôn giáo; Thường xuyên, liên tục vận động bà con chấp hành nghiêm đường lối, pháp luật, quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời xây dựng và phát triển lực lượng nòng cốt là người đồng bào dân tộc./.