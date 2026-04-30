Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chúc mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Thứ Năm, 09:02, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ là chiến thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của liên minh đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Campuchia.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung Điện mừng có đoạn viết: “Đại thắng mùa Xuân đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là sự kiện trọng đại, là dấu mốc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và được lưu lại trong lịch sử thế giới. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ là chiến thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của liên minh đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Campuchia, đã tạo điều kiện thuận lợi để cách mạng Lào giành thắng lợi, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 02/12/1975.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được thời gian qua, nhất là sau 40 năm đổi mới, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên mới và hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước”.

Nhân dịp này, đồng chí Bounleua phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi Thư chúc mừng đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Giải phóng miền Nam Đông Dương Việt Nam Lào Campuchia 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào, Campuchia
