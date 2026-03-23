Ngày 22/3, tại Slovenia đã diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội, trong đó chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa đảng Phong trào Tự do (GS) của Thủ tướng đương nhiệm Robert Golob và đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của chính trị gia Janez Jansa. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h (theo giờ địa phương) và đóng cửa lúc 19h tối. Khoảng 1,7 triệu cử tri đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này.

Với khoảng 98% số phiếu được kiểm sau bầu cử, đảng Phong trào Tự do (GS) của Thủ tướng Golob đang trên đà giành chiến thắng với việc giành được gần 28,6% số phiếu bầu, vượt lên đảng Dân chủ Slovenia (SDS) do cựu Thủ tướng Janez Jansa lãnh đạo với hơn 28,2% số phiếu.

Đảng Tự do cầm quyền giành ưu thế trong cuộc bầu cử Quốc hội Slovenia (Ảnh minh họa: Reuters).

Sau khi kết quả cuộc thăm dò ý kiến được công bố, ông Janez Jansa khẳng định, đảng SDS đã nỗ lực hết sức trong cuộc bầu cử và sẽ tiếp tục phân tích kỹ lưỡng khi có số liệu chính thức.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này được cho là cuộc bầu cử quan trọng, định hình tương lai của Slovenia trong những năm tới trong bối cảnh bất ổn khu vực và toàn cầu. Kết quả cuộc bầu cử lần này cũng sẽ tác động đến tương lai của EU khi Thủ tướng Golob và đảng GS đại diện cho chương trình nghị sự tự do, tiến bộ mà đa số các nước EU đang theo đuổi.

Trong khi đó, ông Janez Jansa và đảng SDS lại nghiêng về phe dân túy cánh hữu, thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Hungary Orban cũng như các nhà lãnh đạo từ Séc, Slovakia.

Theo giới phân tích, hiện khoảng cách giữa hai đảng chỉ chưa đầy 1% và không đảng nào được dự báo giành đủ số ghế để đạt đa số. Do đó, tiến trình thành lập chính phủ có thể sẽ phụ thuộc vào việc đàm phán liên minh sau bầu cử.