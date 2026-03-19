中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng

Thứ Năm, 17:41, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương từ ngày 19/3 đến hết ngày 15/6/2026.

Chiều 19/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Cuộc thi với chủ đề "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới".

Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Việt Lâm

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, góp phần trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Thông qua cuộc thi, hướng tới xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, nâng cao "sức đề kháng" tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026.

Thông qua cuộc thi, góp phần phát triển mạng lưới rộng khắp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là ở cơ sở, gắn với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông của các đoàn thể chính trị - xã hội; đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên trên cả nước.

Đồng thời lan tỏa rộng rãi cuộc thi ra nước ngoài để thu hút sự tham gia đông đảo của tổ chức, cộng đồng và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam.

Đối tượng tham gia dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác trong các tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bên cạnh đó, mở rộng các đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác ngoài Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài.

Khuyến khích sự tham gia cán bộ nghiên cứu, giảng viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo đại học cao đẳng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang...

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 5 tác phẩm cho 5 thể loại (mỗi thể loại 1 tác phẩm), gồm: Tối đa 2 tác phẩm dạng viết: 1 bài viết chính luận thể loại Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận thể loại Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4, bìa mềm), file tác phẩm và bản photo tác phẩm được đăng tải trên báo, tạp chí trong thời gian tổ chức cuộc thi.

Tối đa 3 tác phẩm đa phương tiện: 1 tác phẩm thể loại phát thanh; 1 tác phẩm thể loại truyền hình và 1 tác phẩm thể loại video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file tác phẩm (định dạng mp3/mp4), kịch bản (bản in khổ A4) và file kịch bản (định dạng Microsoft Word) và minh chứng về việc công bố trong thời gian tổ chức cuộc thi (nếu có).

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động cuộc thi cho đến hết ngày 15/6/2026 (tính theo dấu bưu điện). 

Theo kế hoạch, tháng 10/2026, tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng đẩy mạnh các hoạt động chống phá thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên vô cùng cấp thiết.

PV/VOV.VN
Tag: nền tảng tư tưởng MTTQ các đoàn thể trung ương bảo vệ nền tảng tư tưởng thế lực thù địch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Sáng 12/1, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

VOV.VN - Luật An ninh mạng thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tạo nền tảng pháp lý quan trọng bảo vệ không gian mạng quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng. Theo đó, tăng cường bảo đảm an ninh, chủ quyền số, hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn, minh bạch, củng cố lòng tin, thúc đẩy phát triển.

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng đẩy mạnh các hoạt động chống phá thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên vô cùng cấp thiết.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội