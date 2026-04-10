Đảng viên đi trước - “đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên

Tuyến đường từ thôn Tạng Đán đến bản Nà Hoi, xã Tân Uyên trước đây chỉ là lối mòn rộng chưa đầy 1 mét. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi bặm, khiến việc đi lại, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi địa phương triển khai làm đường bê tông dài hơn 2km, rộng 4m, một phần diện tích đất chè của gia đình đảng viên Lò Văn Hòa nằm trong quy hoạch. Không đắn đo, anh Hòa đã tiên phong hiến hơn 2.000m² đất để con đường được mở rộng.

"Bản thân tôi cũng cố gắng để tuyên truyền, vận động gia đình, vợ con hiến đất. Ban đầu vợ con cũng boăn khoăn vì chè đã trồng được lâu năm rồi, nên không muốn hiến. Sau khi tôi tuyên truyền, vận động thì vợ con cũng nhất trí. Bởi vì dù mình có đất nhiều, không có đường đi vào mình chăm sóc cũng không được thuận lợi, không mang lại hiệu quả và năng suất chè kém. Dù có ít nhưng có giao thông thuận lợi, xe cộ đến tận nương, mình chăm sóc được sẽ cho hiệu quả hơn. Bây giờ làm được con đường thông từ Nà Hoi đến Tạng Đán bà con rất là phấn khởi", anh Hòa chia sẻ.

Giao thông nông thôn ở Tân Uyên đang từng bước được cải thiện

Sự gương mẫu của đảng viên đã tạo hiệu ứng lan tỏa; người dân đồng thuận theo và tự nguyện hiến đất, góp công mở những con đường nối liền các bản làng, mở lối cho kinh tế phát triển.

Không chỉ đi đầu trong xây dựng hạ tầng, nhiều đảng viên ở Tân Uyên còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất. Từ những sản phẩm truyền thống, họ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đảng viên Hà Thị Phớ, ở thôn 26, xã Tân Uyên chia sẻ: "Từ những sản phẩm của địa phương, gia đình tôi đã tận dụng làm các sản phẩm từ thịt sấy thành sản phẩm OCOP và giờ cũng được 2-3 sản phẩm. Nhà hàng của gia đình cũng giới thiệu được nhiều món ăn dân tộc cho du khách và tạo việc làm cho khoảng 10 lao động ở trong khu vực gần nhà, tạo được thu nhập cho gia đình".

Đảng viên tiên phong trong mọi hoạt động, đã từng bước tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở các bản làng Tân Uyên

Hiệu quả của các mô hình kinh tế đã góp phần nâng thu nhập bình quân của xã lên 57 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Đây là những con số biết nói, phản ánh rõ nét vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên ở địa phương.

Hiện nay, Đảng bộ xã Tân Uyên có 90 chi bộ với hơn 1.600 đảng viên. Ông Lò Văn Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân. Riêng năm 2025, người dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 1.000m² đất, đóng góp gần 600 ngày công xây dựng các công trình phúc lợi.

Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; hơn 92% đường giao thông được cứng hóa; 100% thôn bản có nhà văn hóa...

Thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên có sự đồng thuận của người dân

"Nhiều đảng viên đã thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt, trực tiếp đi đầu trong những việc khó, việc mới như hiến đất làm đường, đóng góp ngày công; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới… Thông qua những hành động, việc làm cụ thể thiết thực đó, đội ngũ đảng viên đã tạo sự đồng thuận xã hội, khơi đậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng", ông Lò Văn Học cho biết.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hành trình xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên còn nhiều thách thức. Nhưng với nền tảng là sự đồng lòng của Nhân dân và vai trò tiên phong của đảng viên, Tân Uyên đang dần bứt phá trên hành trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Và, mục tiêu trở thành xã phát triển của tỉnh vào năm 2030 cũng đang dần hiện hữu.

