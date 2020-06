Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, chiều 19/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây cũng là đại hội được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công an tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh Hậu Giang đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương; tranh thủ được sự đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân viên lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.



Trong đó, công tác dự báo, nắm tình hình được thực hiện kịp thời; công tác phòng ngừa tội phạm được chú trọng; ngăn chặn, vô hiệu hóa ý đồ, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; không để xảy ra điểm nóng, tình huống đột xuất, bất ngờ, góp phần xây dựng xã hội có trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ điều tra làm rõ đạt gần 88%; Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt hơn 98%. Tỷ lệ kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đạt hơn 87%. Triệt phá hơn 2.000 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý hơn 11.800 lượt đối tượng; Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí...

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có đủ phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bám sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ.

Đại hội đã bầu 23 cán bộ vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên với 21 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành đã tiến hành bầu Ban thường vụ với 7 cán bộ; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang Huỳnh Việt Hòa đắc cử chức danh Bí thư nhiệm kỳ mới./.